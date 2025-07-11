SHOT: мать девушки Старовойта мечтала о богатом зяте и роскошной жизни

Мать 25-летней Полины Копыловой, которую называют возлюбленной экс-министра транспорта Романа Старовойта, мечтала о богатом зяте и роскошной жизни, пишет SHOT со ссылкой на знакомых семьи.

По данным телеграм-канала, именно 60-летняя Лилия Витальевна подталкивала дочь к развитию отношений с чиновником. При этом она требовала, чтобы девушка ходила на разные мероприятия в поисках «богатого зятя для мамы».

«Когда состоялось знакомство Полины со Старовойтом, женщина настаивала на их отношениях, так как цель — «только богатый мужчина», — говорится в публикации.

Как утверждают знакомые, у матери Копыловой властный характер, год назад она перебралась из Курска в Москву и поселилась в районе Патриарших прудов.

В окружении Лилии Витальевны и Полины считают, что после самоубийства Старовойта они будут искать любую возможность остаться в Москве.