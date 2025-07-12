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Здоровье

Из-за жары в РФ фиксируют рост госпитализаций, есть молодые пациенты

Алексей Самохин
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

В некоторых регионах России жара привела к росту обращений за медицинской помощью. Например, в Крыму за неделю с 2 июля вызовов скорой помощи было более 10 тысяч. В Нижнем Новгороде фиксируется всплеск тепловых ударов. По Москве и Московской области официальной статистики пока нет, но медики отмечают увеличение потока пациентов. Об этом пишет BFM.

Студенты медицинских вузов, проходящие летнюю практику в больницах, рассказывают о переполненных приёмных отделениях. Так, в Красногорске, по словам Елены — студентки третьего курса РНИМУ имени Пирогова — ситуация заметно ухудшилась.

«Обычно за смену к нам поступало около 30 человек. Но как только началась жара, поток пациентов сразу увеличился вдвое. Кто-то приходит с высоким давлением, кто-то — с тепловыми ударами, у кого-то — укусы насекомых.

В один из дней за смену сразу несколько человек поступили с инсультами. И, что особенно пугает, инсульты — не только у пожилых. Были случаи, когда в тяжёлом состоянии поступали молодые люди — 25–30 лет», — рассказала Елена.

Она призывает не игнорировать тревожные симптомы.

«Если вам резко стало плохо, кружится голова, появилась слабость, нарушена речь или онемела рука или нога — не ждите, что всё пройдёт само. Нужно сразу обращаться в больницу. В таких ситуациях каждая минута может спасти жизнь», — уверена студентка. .

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