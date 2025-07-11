Дорога из Рязани на Солотчу встала в огромной пробке из-за нескольких ДТП

Днём в пятницу, 11 июля, на автодороге между Рязанью и Солотчей произошло несколько ДТП. Автомобили встали в километровых пробках как на выезде из города, так и на въезде.

В частности, столкновение легковых автомобилей случилось на мосту через Оку. Один из них перевернулся.

Также, по данным сервиса Яндекс Пробки, аварии случились в нескольких других местах. Они также мешают движению.

Кроме того, в пятницу на выезде из города традиционно образуются пробки — люди спешат отдохнуть у водоёмов и на дачах.

Пользователи соцсетей отмечают, что стоять приходится на солнце в сильную жару.