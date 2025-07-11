SHOT: в Одессе уничтожили подземную штаб-квартиру ТЦК

Российские военные уничтожили подземное управление ТЦК (военкомата) на территории завода «Стальканат» в Одессе, пишет SHOT.
Как пишет телеграм-канал, войска использовали для массированного удара девять БПЛА «Герань».
SHOT добавил, что атака стала возможной благодаря действиям разведки. Она выявила, что на заводе выделили помещения на -1 и -2 этажах для штаб-квартиры одесского ТЦК.
В последние время Вооруженные силы России все чаще наносят удары по военкоматам на Украине.
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