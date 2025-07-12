Каждый год что-то да дорожает: коммунальные услуги, продукты, топливо, запчасти. Июль 2025 года не стал исключением. С 15 июля в России вступают в силу изменения, связанные с акцизами, пошлинами и дополнительными надбавками. Они затронут привычные товары — от газировки и кваса до моторного масла и спиртовых настоек. Какие категории подорожают и почему, рассказал Life.ru.

Сладкие напитки, включая квас

С начала 2025 года акциз на сладкие напитки вырос почти на 43 процента — с 7 до 10 рублей за литр. Изменились и условия налогообложения: теперь, чтобы напиток подпадал под акциз, достаточно 2 граммов сахара на 100 миллилитров, тогда как ранее порог составлял 5 граммов.

Под акциз попадают:

газировка (кола, тархун, байкал),

лимонады,

холодный чай,

соки,

промышленный квас.

Фермерский квас с минимальным содержанием сахара может остаться в прежней ценовой категории. Но продукция, произведённая промышленным способом, будет облагаться дополнительным налогом, если уровень сахара превышает допустимые нормы.

Ожидаемый рост цен — от 7 до 15 процентов.

Лекарства и дезинфицирующие средства на спирту

Фармацевтический этиловый спирт с 2025 года облагается акцизом в размере 740 рублей за литр. Ранее он не облагался налогами. Это повлияет на стоимость:

спиртовых настоек (валериана, боярышник, полынь),

дезинфицирующих средств,

медицинских салфеток,

спреев на спиртовой основе.

Некоторые производители смогут сохранить нулевую ставку акциза при наличии официального подтверждения, что их продукция не предназначена для употребления в пищу.

Ожидаемое подорожание настоек — до 86 процентов.

Говядина

Рост цен на говядину связан не напрямую с акцизами, а с сопутствующими факторами. Повышение цен на бензин и акциз на аммиак увеличивают стоимость кормов и логистики. Также ветеринары используют медицинский спирт, который теперь облагается налогом, что повышает стоимость ухода за скотом.

Из-за жары и засухи сокращается поголовье крупного рогатого скота. Иногда животных не успевают довести до убоя. Все эти факторы приводят к удорожанию мяса.

Моторное масло

С 2025 года акциз на моторное масло вырос на 4,7 процента и составляет 6893 рубля за тонну. Повышение также затронуло и топливо. Хотя на первый взгляд рост не кажется значительным, он может повлиять на розничные цены по всей стране.

Например, пятилитровая канистра моторного масла подорожает примерно на 30 рублей. Однако фактическое удорожание может быть выше из-за дополнительных расходов производителей и логистики.

Алкоголь и табачная продукция

В табачной отрасли появились новые подакцизные категории: никотиновое сырьё и смеси для нагревания без табака.

Что касается алкоголя:

акциз на крепкий алкоголь (свыше 18 процентов) составил 673 рубля на литр чистого спирта,

игристое и креплёное вино подорожали на 5 процентов,

пиво — на 4 процента.

Таким образом, стоимость табака и алкоголя продолжает расти, что особенно ощутимо для потребителей.