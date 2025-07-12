В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары выше +35 °C

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала метеопредупреждение.

По данным Гидрометцентра, 13 июля 2025 года в регионе сохраняется сильная жара. Местами температура воздуха поднимется до +35 °C и выше.⠀

В условиях повышенной температуры воздуха важно беречь своё здоровье и соблюдать меры предосторожности:⠀

Носи светлую, лёгкую одежду из натуральных тканей и обязательно — головной убор.

Старайся находиться в тени, особенно в дневные часы.

Передвигайся не спеша, избегай физической нагрузки на солнце.

Пей больше воды, откажись от алкоголя и тяжёлой пищи.