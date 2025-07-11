Сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге прошли похороны бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Несмотря на то, что причиной смерти стало самоубийство, на его могиле был установлен православный крест.

Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ в беседе с Life.ru объяснил, что установка креста не является догматом, а скорее относится к погребальным обычаям, решение о которых принимают родственники усопшего.

«Устройство могилы — это не догмат, а обычай. Родственники распоряжаются этим по своему усмотрению. Церковь регулирует только богослужебную сторону — общественные молитвы. А они не совершаются, если смерть человека наступила при обстоятельствах, несовместимых с церковной традицией», — пояснил священнослужитель.

Как церковь относится к самоубийству

Макарий отметил, что человек, сознательно покончивший с собой в здравом уме, по церковному учению сам исключает себя из православного сообщества. В таких случаях его дальнейшая участь, по словам иеромонаха, «оставляется на Божью волю».

Однако если самоубийство совершено в состоянии невменяемости, церковь может разрешить отпевание, так как поступок считается неосознанным.

Иеромонах также отметил, что в наши дни самоубийц, как правило, хоронят на общих кладбищах, и крест на могиле может быть установлен — особенно если это соответствует вероисповеданию усопшего. Но на церковных кладбищах такие захоронения размещаются за пределами освящённой территории, поскольку самоубийство рассматривается как добровольный отказ от веры.

Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко также прокомментировала ситуацию. По её словам, символы на могилах самоубийц зависят от религиозной принадлежности человека: православные и католические кресты — для христиан, стелы — для мусульман и т.д.

«В случае с Романом Старовойтом ничего исключительного нет — установленный крест соответствует его вероисповеданию», — подчеркнула она.