Пятница, 11 июля, 2025
32 C
Рязань
Новости России

Священник объяснил, почему на могиле Романа Старовойта установили крест

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Сегодня на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге прошли похороны бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Несмотря на то, что причиной смерти стало самоубийство, на его могиле был установлен православный крест.

Иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ в беседе с Life.ru объяснил, что установка креста не является догматом, а скорее относится к погребальным обычаям, решение о которых принимают родственники усопшего.

«Устройство могилы — это не догмат, а обычай. Родственники распоряжаются этим по своему усмотрению. Церковь регулирует только богослужебную сторону — общественные молитвы. А они не совершаются, если смерть человека наступила при обстоятельствах, несовместимых с церковной традицией», — пояснил священнослужитель.

Как церковь относится к самоубийству

Макарий отметил, что человек, сознательно покончивший с собой в здравом уме, по церковному учению сам исключает себя из православного сообщества. В таких случаях его дальнейшая участь, по словам иеромонаха, «оставляется на Божью волю».

Однако если самоубийство совершено в состоянии невменяемости, церковь может разрешить отпевание, так как поступок считается неосознанным.

Иеромонах также отметил, что в наши дни самоубийц, как правило, хоронят на общих кладбищах, и крест на могиле может быть установлен — особенно если это соответствует вероисповеданию усопшего. Но на церковных кладбищах такие захоронения размещаются за пределами освящённой территории, поскольку самоубийство рассматривается как добровольный отказ от веры.

Руководитель центра похоронных услуг «Вознесение» Елена Шевченко также прокомментировала ситуацию. По её словам, символы на могилах самоубийц зависят от религиозной принадлежности человека: православные и католические кресты — для христиан, стелы — для мусульман и т.д.

«В случае с Романом Старовойтом ничего исключительного нет — установленный крест соответствует его вероисповеданию», — подчеркнула она.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Депутат Колесник: новая мобилизация в России возможна при открытом конфликте с Западом

Андрей Колесник подчеркнул, что сейчас российские вооруженные силы успешно справляются с украинской армией, несмотря на поддержку Киева со стороны западных стран.
Новости мира

SHOT: в Одессе уничтожили подземную штаб-квартиру ТЦК

Российские военные уничтожили подземное управление ТЦК (военкомата) на территории...
Новости мира

В Киеве мобилизовали журналиста Буткевича, называвшего уклонистов «мразями»

Скандального украинского журналиста Богдана Буткевича, резко критиковавшего уклонистов, мобилизовали...
Происшествия

Иностранцы устроили разборки на Борковском карьере в Рязани

Видео момента выяснения отношений группой людей опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 
Новости России

SHOT: мать девушки Старовойта мечтала о богатом зяте и роскошной жизни

Мать 25-летней Полины Копыловой, которую называют возлюбленной экс-министра транспорта...

Последние новости

Экология, природа, животные

В Рязани лось пришёл к бывшему гипермаркету и умер

Трагедия произошла утром в пятницу, 11 июля.
Новости России

Погибшего во время атаки ВСУ 5-летнего Толю похоронят завтра

Отпевание в храме и похороны состоятся в посёлке Черёмушки Курской области.
Новости России

Врач Кабычкин: долгое нахождение под вентилятором в жару грозит обезвоживанием

Когда вентилятор гоняет тёплый воздух, кожа, как и лёгкие, начинает активно испарять влагу. Это приводит к обезвоживанию
Кино и ТВ

Николай Сердюков и Лина Джебисашвили сошлись лицом к лицу в шоу «Погоня» после конфликта на проекте «Сокровища императора»

Против участников — команда Ловцов. Пятнадцать безупречно экипированных фигур в чёрном. Их сравнивают с агентами Смитами из «Матрицы»
Новости Касимова

В Касимовском округе остановили мотоциклиста без прав

В отношении нарушителя составлены административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП, 12.1 ч.1КоАП, 12.6 КоАП.
Власть и политика

Дарья Лощинина назначена прокурором Кадомского района Рязанской области

С мая 2018 года она проходила службу в должности заместителя прокурора Пителинского района.
Кино и ТВ

Премьерный выпуск шоу «Большой хит» выйдет на ТНТ вечером 12 июля

Постоянные ведущие проекта — Тимур Родригез и Регина Тодоренко. В первом выпуске они предстанут в образах мировых звёзд  — Леди Гага и Бруно Марс.
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

В ГАИ сообщили подробности ДТП на Солотчинском мосту в Рязани, ставшего причиной пробки