Татьяна Буланова — новая икона зумеров: подростки рыдают под хиты 90-х

56-летняя Татьяна Буланова неожиданно ворвалась в плейлисты поколения Z: её концерты собирают полные залы, «ТикТок» завален видео под «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», а билеты на выступления раскупаются как горячие пирожки. Школьники и студенты поют в унисон, устраивают вечеринки с её треками и искренне переживают под хиты, которые были популярны ещё до их рождения.

Надежда Кадышева утратила статус главной трендовой фигуры, у подростков появилась новая любимица — Буланова. Её возвращение на волну популярности стало полной неожиданностью даже для самой певицы.

Из-за ажиотажа звезда 90-х значительно расширила гастрольный график: летом запланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге, тур по Краснодарскому краю, а также множество корпоративов. Как выяснил SHOT, артистка готова работать с любым бюджетом:

800 тысяч рублей — за 20-минутное выступление,

1 миллион — за 40 минут,

1,5 миллиона — за часовой сет.

При этом в райдере нет никаких требований уровня «звезда»: Буланова даже готова, при необходимости, сама оплатить перелёт или билет на поезд.

Зумеры заинтересовались творчеством певицы Татьяны Булановой из-за грустных хитов, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.