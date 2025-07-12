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Татьяна Буланова — новая икона зумеров: подростки рыдают под хиты 90-х

Алексей Самохин
Скриншот видео: t.me/bulanovacom

56-летняя Татьяна Буланова неожиданно ворвалась в плейлисты поколения Z: её концерты собирают полные залы, «ТикТок» завален видео под «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный», а билеты на выступления раскупаются как горячие пирожки. Школьники и студенты поют в унисон, устраивают вечеринки с её треками и искренне переживают под хиты, которые были популярны ещё до их рождения. 

Надежда Кадышева утратила статус главной трендовой фигуры, у подростков появилась новая любимица — Буланова. Её возвращение на волну популярности стало полной неожиданностью даже для самой певицы.

Из-за ажиотажа звезда 90-х значительно расширила гастрольный график: летом запланированы концерты в Москве, Санкт-Петербурге, тур по Краснодарскому краю, а также множество корпоративов. Как выяснил SHOT, артистка готова работать с любым бюджетом:

800 тысяч рублей — за 20-минутное выступление,

1 миллион — за 40 минут,

1,5 миллиона — за часовой сет.

При этом в райдере нет никаких требований уровня «звезда»: Буланова даже готова, при необходимости, сама оплатить перелёт или билет на поезд.

Зумеры заинтересовались творчеством певицы Татьяны Булановой из-за грустных хитов, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. 

— Зумеры откликаются на крайности. У Кадышевой, Кати Лель веселые песни, у Татьяны Булановой — грустные песни. Крайности их привлекают. Опять же, сейчас тренд на контент конца 1990-х, начала 2000-х, многие артисты попали в эту категорию, их треки начали вируситься, — отметил Рудченко.

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