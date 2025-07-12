Российские войска выжгли аэродром с американскими HIMARS

Под Николаевом был уничтожен аэродром, на котором находились дальнобойные пусковые установки HIMARS. Об этом сообщил aif.ru координатор николаевского подполья, автор telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

«Там были самолёты и боеприпасы. Но самое главное — находились дальнобойные пусковые установки HIMARS. На территории шло обучение, его проводили иностранцы. Они учили управлять беспилотниками самолётного типа. Дроны тоже были на месте, предположительно, их привезли из Франции. По сообщениям, уничтожено всё — горит весь аэропорт от края до края», — рассказал подпольщик.

Очевидцы сообщили, что были слышны взрывы от детонации боеприпасов.

Также удар был нанесён по военной технике в Снигирёвском районе. По предварительным данным, выведено из строя около 20 единиц.