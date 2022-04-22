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Пятница, 22 апреля, 2022

В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики

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В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики

7info7

В Москве, в библиотеке имени Н.Ф.Федорова, прошла презентация проекта «Интерактивная карта Рязанской области, связанная  с историей космонавтики», который был реализован  в 2020 году, продолжает являться информационным гидом для интересующихся космической темой  и успешно используется в качестве методического пособия в учебных заведениях.

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На мероприятии присутствовали философы, филологи, представители Роскосмоса, космических музеев страны, библиотекари из Москвы, Калуги, Боровска, Рязани.

Известный филолог и философ России Анастасия Гачева, которая много лет занимается темой философа-космиста и идеального библиотекаря Николая Федорова, родившегося в 19 веке на Рязанской земле, провела презентацию очередного сборника трудов по Федорову.

От Рязани выступили журналисты, соприкасающиеся с темой космизма — Ирина Нечаева и Светлана Максимова, представляющие Есенинскую и Горьковскую библиотеки.

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Павел Квартников презентовал проект  «Интерактивная карта  Рязанской области, связанная с историей космонавтики», который был реализован  на площадке информационного агентства «7info» совместно с РГУ им. С.А.Есенина.

В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики
В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики
В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики
В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики
В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики
В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики
В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики

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