В Москве презентовали  Интерактивную карту  Рязанской области, связанную  с историей космонавтики

В Москве, в библиотеке имени Н.Ф.Федорова, прошла презентация проекта «Интерактивная карта Рязанской области, связанная с историей космонавтики», который был реализован в 2020 году, продолжает являться информационным гидом для интересующихся космической темой и успешно используется в качестве методического пособия в учебных заведениях.

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На мероприятии присутствовали философы, филологи, представители Роскосмоса, космических музеев страны, библиотекари из Москвы, Калуги, Боровска, Рязани.

Известный филолог и философ России Анастасия Гачева, которая много лет занимается темой философа-космиста и идеального библиотекаря Николая Федорова, родившегося в 19 веке на Рязанской земле, провела презентацию очередного сборника трудов по Федорову.

От Рязани выступили журналисты, соприкасающиеся с темой космизма — Ирина Нечаева и Светлана Максимова, представляющие Есенинскую и Горьковскую библиотеки.

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Павел Квартников презентовал проект «Интерактивная карта Рязанской области, связанная с историей космонавтики», который был реализован на площадке информационного агентства «7info» совместно с РГУ им. С.А.Есенина.