Следователь Сергей Огородников – про особо тяжкие преступления и вызовы самому себе

25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии праздника корреспондент 7info побеседовала со следователем Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области Сергеем Огородниковым, который рассказал об особенностях выбранной им профессии.

– Как долго вы в профессии? С чего начинался ваш путь в правоохранительных органах?

— В 2012 году я поступил в Рязанский филиал Московского университета МВД России имени Кикотя на специальность «правовое обеспечение национальной безопасности». По окончании обучения поступил на службу следователем в МО МВД России «Касимовский», где служил до 2023 года. С июля 2023 года состою в должности старшего следователя Касимовского межрайонного следственного отдела.

– Что послужило решающим фактором перехода на службу в другое ведомство?

Решил попробовать себя в более серьезной работе. В полиции в основном расследуются преступления небольшой и средней тяжести, а к подследственности Следственного комитета отнесены наиболее опасные преступления: убийства, тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних, коррупционные преступления. Профессия следователя предполагает постоянное саморазвитие, расширение кругозора в различных сферах деятельности, не только в юриспруденции. Следственный комитет дает возможность не только совершенствоваться в профессии, но и приносить пользу, защищая интересы общества и государства.

— Какие качества важны для следователя?

— Усидчивость, концентрированность, внимательность при составлении процессуальных документов и при производстве следственных действий. Умение производить тщательный анализ ситуации, иметь аналитический склад ума. Следователь должен гореть работой. Каждое нераскрытое преступление – вызов следователю. Когда преступление совершены в условиях неочевидности, необходимо следственным путем установить время, место, способ совершения преступления, мотив преступника. Мне всегда было это интересно! Стоит важнейшая задача: раз за разом доказывать, что рано или поздно каждое преступление будет раскрыто, нужно лишь приложить усилия, и все причастные к его совершению предстанут перед судом.

— В вашей практике были такие уголовные дела?

— Летом 2023 года, буквально через две недели после моего назначения в Касимовский МСО поступило сообщение от местных жителей об обнаружении в лесополосе мужчины без признаков жизни. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, осмотрели тело: у мужчины имелись множественные колотые и резаные раны в области шеи, а также множественные телесные повреждения в области головы, туловища, тела, конечностей, то есть наступление смерти явно носило криминальный характер, сразу было возбуждено уголовное дело.

Установили, что потерпевший является жителем соседнего района. Опросили ближайших соседей, очевидцев, с камер видеозаписи просмотрели. Постепенно восстановили картину произошедшего. Компания, в которой был потерпевший, приобрела в магазине спиртное, после чего направилась в квартиру одного из ближайших домов, где организовала застолье. Удалось установить личности всех участников застолья, их было пятеро: две женщины и трое мужчин. Между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, потерпевший был сильно избит. Но этот конфликт удалось погасить, застолье продолжилось. Позже у потерпевшего возникла ссора с женщиной-хозяйкой квартиры, где расположилась компания. В этот раз мужчине были нанесены множественные колюще-режущие удары в область шеи. Тело потерпевшего злоумышленники вывезли в лесной массив, замыли следы крови в подъезде и квартире, чтобы ничего не свидетельствовало о совершении преступления.

— То есть расследование осложнялось тем, что фактически было совершено два преступления?

— Да, двум мужчинам вменено умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц; женщине — убийство.

Сложно было установить все обстоятельства произошедшего, квалифицировать действия участников конфликтов, потребовалось проведение большого объема следственных действий, судебных экспертиз. Мужчины признали свою вину, в отношении них уже вынесен обвинительный приговор, длительное время им предстоит провести в исправительной колонии. В отношении женщины уголовное дело рассматривается в суде, свою вину в убийстве она так и не признала.

— Преступления какой категории чаще приходится расследовать?

— В основном расследую преступления против личности: факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью или убийства, реже – должностные преступления, злоупотребление полномочиями и взяточничество.

— Работа следователя – это напряженный, ответственный труд, колоссальная психологическая нагрузка. Как удается избежать эмоционального выгорания?

– Прежде всего, не нужно нести работу в дом, в семью. Необходимо организовать себе досуг, восстанавливающий не только физические, но и моральные силы. В выходные дни я стараюсь выезжать с семьей на природу, на рыбалку. Что бы ни происходило, работа не должна касаться близких мне людей.

— Вопрос неформальный. Касимов сейчас становится своеобразной рязанской киностолицей, здесь всё больше снимают кино. Как вы думаете, можно ли здесь снять что-то про работу следователей?

– (смеётся) Возможно, в будущем.

– И наконец, что бы вы пожелали нашим читателям, какое напутствие дали

— Не стесняйтесь проявлять заботу о своих близких и будьте патриотами своей Родины.

Беседовала Полина Иманова