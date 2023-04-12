История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин, покинул пределы планеты Земля и совершил полёт в космос, рубрика «День шедевра» рассказывает об уникальном космическом сервизе из коллекции Рязанского художественного музея.

В 1987 году из дирекции Художественного фонда РСФСР в музей было большое поступление предметов декоративно-прикладного и народного искусства.

Среди них прекрасный сервиз «Космос», изготовленный на Ленинградском фарфоровом заводе мастером Лукиновой. Космическая эра — событие, ставшее мощным источником вдохновения для художников, музыкантов, поэтов. Не остались в стороне и мастера декоративно-прикладного искусства.

— Мы любуемся сервизом, представленным в Рязанском художественном музее, — рассказывает старший научный сотрудник Мария Киселева. Посмотрите, как естественно сочетаются позолота и естественная белизна фарфора. В основе росписи космический сюжет. Наша солнечная система, космические корабли, искусственные спутники.

Человечество всегда мечтало о звёздах, и, глядя на этот сервиз мы погружаемся в невероятную тайну Вселенной…. Большое в малом, малое в большом.