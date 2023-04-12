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Среда, 12 апреля, 2023
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История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея

На главную#КартаКосмосРязань

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин, покинул пределы планеты Земля и совершил полёт в космос,  рубрика «День шедевра» рассказывает об уникальном космическом сервизе из коллекции Рязанского художественного музея.

В 1987 году из дирекции Художественного фонда РСФСР в музей было большое поступление предметов декоративно-прикладного и народного искусства.

Среди них прекрасный сервиз «Космос», изготовленный на Ленинградском фарфоровом заводе мастером Лукиновой. Космическая эра  — событие, ставшее мощным источником вдохновения для художников, музыкантов, поэтов. Не остались в стороне и мастера декоративно-прикладного искусства.

 — Мы любуемся сервизом, представленным в Рязанском художественном музее, — рассказывает старший научный сотрудник Мария Киселева. Посмотрите, как естественно сочетаются позолота  и естественная белизна фарфора.  В основе росписи космический сюжет. Наша солнечная система, космические корабли, искусственные спутники.

Человечество всегда мечтало о звёздах, и, глядя на этот сервиз мы погружаемся в невероятную тайну Вселенной…. Большое в малом, малое в большом.

История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея
История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея
История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея
История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея
История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея
История космического сервиза из коллекции Рязанского художественного музея

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