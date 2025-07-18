В Новосибирске после секса в туалете молодая девушка разгромила бар на улице Ленина. Подробности инцидента сообщили в агентстве безопасности «Гвардия», сотрудники которого прибыли на место по сигналу тревожной кнопки.

Сообщение из круглосуточного бара поступило в 8 часов утра 17 июля. Группе быстрого реагирования сотрудники заведения указали на возмутителей спокойствия – двух молодых мужчин и двух девушек.

Выяснилось, что одна из пар закрылась в туалете и занялась сексом. Доносящиеся через дверь звуки стали мешать другим посетителям. Когда любовники вышли из уборной, им сделали замечание. Девушка в ответ начала крушить бар — разбила стол, стаканы, бутылки на стойке. По подсчётам администрации, ущерб от дебоша составил 30 тысяч рублей.

Бойцы ГБР вывели парочку на улицу и объяснили, что за драку и разбитые вещи предстоит ответить по закону. В это время остававшийся внутри второй мужчина бросился на охранников с кулаками. Его быстро обезвредили, после чего драчуну стало плохо. На место прибыла скорая помощь, пострадавшего доставили в больницу.

Автор сообщения предполагает, что мужчина употреблял не только спиртное, но и запрещенные вещества.

Остальных участников драки – второго мужчину и двух девушек – забрали сотрудники полиции.