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Новости России

После уединения в туалете девушка разгромила бар в Новосибирске

Алексей Самохин
Фото: vk.com/ab_guardia

В Новосибирске после секса в туалете молодая девушка разгромила бар на улице Ленина. Подробности инцидента сообщили в агентстве безопасности «Гвардия», сотрудники которого прибыли на место по сигналу тревожной кнопки.

Сообщение из круглосуточного бара поступило в 8 часов утра 17 июля. Группе быстрого реагирования сотрудники заведения указали на возмутителей спокойствия – двух молодых мужчин и двух девушек.

Выяснилось, что одна из пар закрылась в туалете и занялась сексом. Доносящиеся через дверь звуки стали мешать другим посетителям. Когда любовники вышли из уборной, им сделали замечание. Девушка в ответ начала крушить бар — разбила стол, стаканы, бутылки на стойке. По подсчётам администрации, ущерб от дебоша составил 30 тысяч рублей. 

Бойцы ГБР вывели парочку на улицу и объяснили, что за драку и разбитые вещи предстоит ответить по закону. В это время остававшийся внутри второй мужчина бросился на охранников с кулаками. Его быстро обезвредили, после чего драчуну стало плохо. На место прибыла скорая помощь, пострадавшего доставили в больницу. 

Автор сообщения предполагает, что мужчина употреблял не только спиртное, но и запрещенные вещества. 

Остальных участников драки – второго мужчину и двух девушек – забрали сотрудники полиции.

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