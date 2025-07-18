Туристка из России рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в КНДР пока не подстроено под россиян, хотя и было разнообразным, рассказала « Газете.Ru » жительница Владивостока Елена.

По ее словам, на завтрак туристам подавали кимчи — квашеные овощи, а также жареные голубцы «в непонятном соусе».

«В суп они добавляют ложечку, как они называют, мороженого — как взбитые сливки. Мы им сказали, что у нас так не делают, что должна быть сметана. Для них понятие «сметана» пока новое», — отметила Елена.

При этом северокорейцы оперативно реагировали на замечания. На следующий день на завтраке появились тосты, варенье, масло, молочная рисовая каша.

Туристка уточнила, что россиянам обеспечили трехразовое питание, на столе чаще всего было от трех до пяти видов мяса и рыба двух-трех видов.