Мария Погребняк залезла в мусорный бак и извалялась в краске в шоу «Погоня» на ТНТ

В воскресенье, 20 июля, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск спортивно-развлекательного шоу «Погоня» (16+), где 15 участников попытаются убежать не только от ловцов, но и, возможно, от наступающей рабочей недели.

В этом эпизоде шоу зрителей ждёт экшен, предательство и неожиданные укрытия. Среди участников — Мария Погребняк, Дава, Ян Дилан, Наталья Медведева, Давид Ниамеди, Валерий Юшкевич, Виолетта Малышенко, Инна Коновалюк, Денис Бойков, Андрей Кайгородов, Лейсан Тугушева, Кристина Кретова, Николай Конюхов, Алиса и Елизавета Степанковы.

Стартовав в Парке Горького, участники бросятся врассыпную — задача проста: не попасться ловцам и сохранить на спине белую ленту до самого финиша. По пути беглецы будут выполнять специальные миссии, увеличивая призовой фонд, и участвовать в «подставах» — ведь сдать соперника ловцу разрешается по правилам игры.

Однако в этом выпуске дело дойдёт и до нарушения правил: несколько игроков попытаются физически помешать ловцу сорвать ленту с участника. Ведущий Олег Гаас строго предупредит:

— Игроки, которые находятся в безопасности, не должны мешать ловцам. Если это повторится — мы дисквалифицируем всех.

Особенно ярко в выпуске себя проявит Мария Погребняк. Ради победы она пойдёт на крайние меры: спрячется в мусорный бак, а затем случайно попадёт в разлитую синюю краску, получив своеобразный «боевой» камуфляж.

— От ловца убежать нереально, поэтому тактика — Маша, прячься! — прокомментирует она с синими пятнами на лице.