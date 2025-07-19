Суббота, 19 июля, 2025
18.1 C
Рязань
Кино и ТВ

Мария Погребняк залезла в мусорный бак и извалялась в краске в шоу «Погоня» на ТНТ

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

В воскресенье, 20 июля, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск спортивно-развлекательного шоу «Погоня» (16+), где 15 участников попытаются убежать не только от ловцов, но и, возможно, от наступающей рабочей недели.

В этом эпизоде шоу зрителей ждёт экшен, предательство и неожиданные укрытия. Среди участников — Мария Погребняк, Дава, Ян Дилан, Наталья Медведева, Давид Ниамеди, Валерий Юшкевич, Виолетта Малышенко, Инна Коновалюк, Денис Бойков, Андрей Кайгородов, Лейсан Тугушева, Кристина Кретова, Николай Конюхов, Алиса и Елизавета Степанковы.

Стартовав в Парке Горького, участники бросятся врассыпную — задача проста: не попасться ловцам и сохранить на спине белую ленту до самого финиша. По пути беглецы будут выполнять специальные миссии, увеличивая призовой фонд, и участвовать в «подставах» — ведь сдать соперника ловцу разрешается по правилам игры.

Однако в этом выпуске дело дойдёт и до нарушения правил: несколько игроков попытаются физически помешать ловцу сорвать ленту с участника. Ведущий Олег Гаас строго предупредит:

— Игроки, которые находятся в безопасности, не должны мешать ловцам. Если это повторится — мы дисквалифицируем всех.

Особенно ярко в выпуске себя проявит Мария Погребняк. Ради победы она пойдёт на крайние меры: спрячется в мусорный бак, а затем случайно попадёт в разлитую синюю краску, получив своеобразный «боевой» камуфляж.

— От ловца убежать нереально, поэтому тактика — Маша, прячься! — прокомментирует она с синими пятнами на лице.

Самые читаемые материалы

Происшествия

История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам.
Новости России

После уединения в туалете девушка разгромила бар в Новосибирске

Доносящиеся через дверь звуки стали мешать другим посетителям. Когда любовники вышли из уборной, им сделали замечание. Девушка в ответ начала крушить бар
Новости России

Туристка из России рассказала, чем кормили на курорте в КНДР

Питание на курорте «Вонсан-Кальма» в КНДР пока не подстроено...
Интересное

Шаманка Кажетта предсказала бунт на Украине и место, куда сбежит от него Зеленский

В обозримом будущем Незалежная столкнётся с событиями, которые изменят всё.
Кино и ТВ

Алексея Воробьева восхитил вокальный рекорд Хабиба в финале шоу «Караоке клаб»

В решающей схватке за победу сойдутся команды Люси Чеботиной и Романа Каграманова.

Последние новости

Кино и ТВ

Надежда Сысоева расплакалась в шоу «Мастер игры» на ТНТ

Слезы, предательства и выбор без права на ошибку: в новом выпуске шоу «Мастер игры» на ТНТ участники окажутся на грани
Кино и ТВ

У Айзы случился нервный срыв на шоу «Большой куш. Бангкок»

Истерики, слёзы и предательства: в новом выпуске шоу «Большой куш. Бангкок» участники на грани срыва
Новости России

SHOT: в уфимском пансионате пенсионера замотали в простыни и связали

В одном из пансионатов в Уфе пенсионеру устроили пытку, замотав...
Новости России

SHOT: в Воронеже прогремела серия взрывов

Воронежцы услышали серию взрывов в небе над городом, пишет...
Новости России

Решение погибшего актера Орлова пойти на СВО было шоком для его семьи

Решение актера Тобольского драматического театра Константина Орлова пойти на СВО...
Новости России

Подростки до полусмерти избили рыбака в Липецке

Двое подростком до полусмерти избили 58-летнего мужчину на проспекте Мира в Липецке,...
Происшествия

В Горроще произошло ДТП

По словам очевидца, автомобили перегородили весь перекрёсток. 
Власть и политика

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 14 по 18 июля 2025

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области. 