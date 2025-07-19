У Айзы случился нервный срыв на шоу «Большой куш. Бангкок»

В воскресенье в 18:30 на ТНТ и в VK Видео выйдет новый эпизод реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+), который обещает стать одним из самых эмоционально напряжённых за весь сезон.

На этот раз нервный срыв случится у блогерши Айзы. Психологическое давление, конфликты и двойные игры внутри проекта заставят её потерять самообладание.

— Отправьте нас домой! Я не хочу с ними играть! Я психологически не вывожу это всё. Никогда не говорила, что я стойкий оловянный солдат. Я не железная леди! — в слезах признается Айза.

Однако её напарница, Наташа Гасанханова, уходить не готова, что лишь усилит внутреннее напряжение между девушками.

С каждым новым выпуском участники становятся всё более одержимы победой: прежние дружбы рушатся, договорённости забываются, а честность отходит на второй план. Игроки не доверяют друг другу, а двойные игры и предательства становятся частью стратегии.

Особое внимание — большому обмену чемоданами, который перерастёт в настоящую драму. Почти все участники окажутся в слезах, а Анна Хилькевич запустит провокацию, которую подхватят остальные, что приведёт к новому витку эмоционального напряжения.

Дополнительный стресс добавит испытание на ринге, где игрокам предстоит проявить физическую силу. Некоторые снова попытаются объединиться в союзы, но далеко не всем удастся удержать баланс между игрой и реальными чувствами.

По итогу, несколько пар захотят покинуть проект, и ведущим предстоит принять сложное решение о дальнейшем ходе игры.