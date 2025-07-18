В пятницу, 18 июля, в 21:00 на ТНТ выйдет финальный выпуск первого сезона шоу «Караоке клаб» (16+) — проекта, где звёзды шоу-бизнеса поют хиты караоке в самых неожиданных условиях. В решающей схватке за победу сойдутся команды Люси Чеботиной и Романа Каграманова.

Команду Люси Чеботиной представят:

– певец Хабиб,

– резидент Comedy Club Зураб Матуа,

– певец и композитор Socrat,

– актриса Екатерина Моргунова,

– блогер и модель Наташа Борисова,

– резидент Comedy Club Константин Бутусов.

В команде Романа Каграманова выступят:

– музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев,

– блогеры Лёша Янгер и Аня Покров,

– певица Милана Star,

– певец Анатолий Цой,

– резидент Comedy Club Андрей Минин.

Оценивать вокальные (и не только) способности участников будут бессменный Гарик Харламов и вернувшийся в кресло жюри Алексей Воробьёв.

Фото: ТНТ

Финалистов ждут несколько экстремальных и абсурдных заданий: участники будут петь, разбивая чашки, играть в пинг-понг под музыку, издавать нечеловеческие звуки, и, главное, держать ноту как можно дольше.

Именно этот конкурс поразит членов жюри. Певец Хабиб установит абсолютный рекорд, а Алексей Воробьёв не сдержит эмоций.

— Как это оценивать? То, что здесь происходит, просто невероятно! Я думал, это физически невозможно! Браво каждому из вас — это абсолютный восторг!

Несмотря на аплодисменты жюри обеим командам, победителем станет только одна. Кто именно — зрители узнают в финале.