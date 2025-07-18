В пятницу, 18 июля, в 21:00 на ТНТ выйдет финальный выпуск первого сезона шоу «Караоке клаб» (16+) — проекта, где звёзды шоу-бизнеса поют хиты караоке в самых неожиданных условиях. В решающей схватке за победу сойдутся команды Люси Чеботиной и Романа Каграманова.
Команду Люси Чеботиной представят:
– певец Хабиб,
– резидент Comedy Club Зураб Матуа,
– певец и композитор Socrat,
– актриса Екатерина Моргунова,
– блогер и модель Наташа Борисова,
– резидент Comedy Club Константин Бутусов.
В команде Романа Каграманова выступят:
– музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев,
– блогеры Лёша Янгер и Аня Покров,
– певица Милана Star,
– певец Анатолий Цой,
– резидент Comedy Club Андрей Минин.
Оценивать вокальные (и не только) способности участников будут бессменный Гарик Харламов и вернувшийся в кресло жюри Алексей Воробьёв.
Фото: ТНТ
Финалистов ждут несколько экстремальных и абсурдных заданий: участники будут петь, разбивая чашки, играть в пинг-понг под музыку, издавать нечеловеческие звуки, и, главное, держать ноту как можно дольше.
Именно этот конкурс поразит членов жюри. Певец Хабиб установит абсолютный рекорд, а Алексей Воробьёв не сдержит эмоций.
Несмотря на аплодисменты жюри обеим командам, победителем станет только одна. Кто именно — зрители узнают в финале.