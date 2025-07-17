Четверг, 17 июля, 2025
22.7 C
Рязань
Происшествия

История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

Алексей Самохин
Травмы Валентины Волковой, фото с личной страницы ВКонтакте

История рязанской учительницы Валентины Волковой, которую по ошибке приняли за распространительницу наркотиков, получила развитие. Как сообщает «Московский комсомолец», Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками полиции. При задержании женщине были нанесены телесные повреждения, извинений от правоохранителей она так и не получила.

Инцидент произошёл 20 мая: Валентина Волкова отдыхала на берегу реки, когда к ней подошли двое мужчин, не представившись. Как оказалось позже, это были сотрудники полиции. Они применили силу при задержании, решив, что женщина подозрительна. Осознав ошибку, полицейские отпустили её, предварительно взяв обещание не обращаться с жалобой.

Позже в тот же день Валентина обратилась в травмпункт. МРТ выявило внутрисуставной перелом плеча и полный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы.

Женщина подала заявления в ОМВД по Железнодорожному району Рязани, а затем — в областное УМВД и Следственный комитет. Однако, по словам её адвоката Сергея Антонова, на протяжении почти полутора месяцев дело не возбуждали.

— Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам. — Насколько мне известно, дело открыто по статье 286 часть 3 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия. Впрочем, постановление о возбуждении дела мы пока не получили.

Адвокат также отметил противоречия в официальных комментариях УМВД, опубликованных до возбуждения уголовного дела.

— Неясно, какие действия Валентины показались оперативникам подозрительными. Женщина якобы пыталась скрыться от двух мужчин в служебной машине, за что на неё надели наручники. Но при этом, если проверка была только «по учетам», почему не составили никаких процессуальных документов? Как именно установили её непричастность? К тому же, в официальных комментариях вообще не упоминаются её травмы, — подчеркнул он.

По словам адвоката, конфликт можно было решить иначе — мирным путём.

— Валентина не хотела «крови». Если бы полицейские хотя бы позвонили, извинились — эта история могла пойти другим путём. До обращения к юристам она ждала этого звонка. Возможно, до возбуждения дела и не дошло бы. Но всё затянулось, вмешательство СМИ стало последней каплей. И, на мой взгляд, именно безнаказанность порождает вседозволенность, — говорит Антонов.

Допросили ли полицейских?

— Следователь мог уже допросить их, но нас как потерпевшую сторону об этом уведомлять не обязаны, — пояснил адвокат.

Возможна ли встреча с полицейскими в суде?

— О суде пока говорить рано, но теоретически встреча может произойти и до него. Например, если следователь назначит очные ставки при расхождении показаний. Или если сами сотрудники или их адвокаты выйдут на нас. Мы открыты к диалогу, но инициатива должна исходить от них. Валентина живёт в этом же городе, и если она будет готова встретиться — такая возможность есть, — заключил Сергей Антонов.

Самые читаемые материалы

Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погиб пожилой мужчина

В результате пожара дом полностью уничтожен, повреждена огнём на всей площади деревянная хозяйственная постройка.
Новости России

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией, одна из причин — мигранты

Медики и депутаты призывают включить прививку от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок для всех детей, подростков и солдат-срочников, а также обязать работодателей вакцинировать иностранных работников, которых они приглашают на работу.
Происшествия

История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.

Последние новости

Транспорт и дороги

Минтранс рассказал о ходе строительства нового моста через Оку в Рязани

Контракт на строительство заключён в марте 2025 года, в июне выдано разрешение на проведение работ.
Новости мира

Трамп сообщил об изменении рецепта Coca-Cola в США

По словам главы государства, он предложил производителю вернуть в состав газировки натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа, используемого в США с 1980-х годов.
Происшествия

На пожаре в Рязани спасено 20 человек, 10 из них — дети

Огнём повреждена комната на площади 30 квадратных метров. Пострадал мужчина 1957 года рождения. 
Новости России

Мужчина убил и расчленил сожительницу за грязь в квартире и неухоженную дочь

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, разложил останки по пакетам и вывез их в разные районы города на автобусе и такси. 
Происшествия

В Сети сообщили о страшном ночном ДТП под Рязанью

По данным телеграм-канала «Топор. Новости Рязани», в ночь на 17 июля у деревни Фролово столкнулись три автомобиля. 
Семья и отношения

В Рязанской области принят закон о защите материнства и профилактике абортов

Его основная цель — повышение рождаемости, снижение числа абортов, защита прав женщин, а также укрепление института семьи и традиционных ценностей.
Культура и события

Праздник «Гусевские забавы» пройдёт в Рязанской области 19 июля

Гостей праздника ждут тематические площадки, исторические инсталляции, театрализованные миниатюры, богатая легендами и зловещими тайнами история поселка Гусь-Железный во времена правления его легендарного хозяина — Андрея Родионовича Баташева.
Религия

Протоиерей Колотилин назначен настоятелем храма в Деулино

Соответствующий указ подписал 16 июля митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 