История учительницы из Рязани, принятой за «закладчицу», получила продолжение в виде уголовного дела

История рязанской учительницы Валентины Волковой, которую по ошибке приняли за распространительницу наркотиков, получила развитие. Как сообщает «Московский комсомолец», Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками полиции. При задержании женщине были нанесены телесные повреждения, извинений от правоохранителей она так и не получила.

Инцидент произошёл 20 мая: Валентина Волкова отдыхала на берегу реки, когда к ней подошли двое мужчин, не представившись. Как оказалось позже, это были сотрудники полиции. Они применили силу при задержании, решив, что женщина подозрительна. Осознав ошибку, полицейские отпустили её, предварительно взяв обещание не обращаться с жалобой.

Позже в тот же день Валентина обратилась в травмпункт. МРТ выявило внутрисуставной перелом плеча и полный разрыв сухожилия подлопаточной мышцы.

Женщина подала заявления в ОМВД по Железнодорожному району Рязани, а затем — в областное УМВД и Следственный комитет. Однако, по словам её адвоката Сергея Антонова, на протяжении почти полутора месяцев дело не возбуждали.

— Дело не возбуждалось почти полтора месяца, но жалобы и внимание СМИ сдвинули ситуацию с мёртвой точки, — сообщил адвокат журналистам. — Насколько мне известно, дело открыто по статье 286 часть 3 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия. Впрочем, постановление о возбуждении дела мы пока не получили.

Адвокат также отметил противоречия в официальных комментариях УМВД, опубликованных до возбуждения уголовного дела.

— Неясно, какие действия Валентины показались оперативникам подозрительными. Женщина якобы пыталась скрыться от двух мужчин в служебной машине, за что на неё надели наручники. Но при этом, если проверка была только «по учетам», почему не составили никаких процессуальных документов? Как именно установили её непричастность? К тому же, в официальных комментариях вообще не упоминаются её травмы, — подчеркнул он.

По словам адвоката, конфликт можно было решить иначе — мирным путём.

— Валентина не хотела «крови». Если бы полицейские хотя бы позвонили, извинились — эта история могла пойти другим путём. До обращения к юристам она ждала этого звонка. Возможно, до возбуждения дела и не дошло бы. Но всё затянулось, вмешательство СМИ стало последней каплей. И, на мой взгляд, именно безнаказанность порождает вседозволенность, — говорит Антонов.

Допросили ли полицейских?

— Следователь мог уже допросить их, но нас как потерпевшую сторону об этом уведомлять не обязаны, — пояснил адвокат.

Возможна ли встреча с полицейскими в суде?

— О суде пока говорить рано, но теоретически встреча может произойти и до него. Например, если следователь назначит очные ставки при расхождении показаний. Или если сами сотрудники или их адвокаты выйдут на нас. Мы открыты к диалогу, но инициатива должна исходить от них. Валентина живёт в этом же городе, и если она будет готова встретиться — такая возможность есть, — заключил Сергей Антонов.