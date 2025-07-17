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Шаманка Кажетта предсказала бунт на Украине и место, куда сбежит от него Зеленский

Валерия Мединская
Изображение от freepik

Российские войска уверенно контролируют ситуацию в зоне СВО, последовательно военные освобождают территорию за территорией. Западные эксперты не раз уже отмечали крайне низкий боевой дух среди украинских националистов. Даже при полном обеспечении западным оружием они не смогут долго сдерживать натиск. Звезда шоу «Битва экстрасенсов», известная шаманка и экстрасенс Кажетта Ахметжанова предрекает скорые перемены на Украине, которые коренным образом повлияют на будущее государства. О них она рассказал в интервью «Московскому комсомольцу»

Кажетта заявила, что у Украины абсолютно нет благоприятных перспектив. Хотя Зеленский и его команда изо всех сил стараются продлить конфликт. Сейчас глава киевского режима требует у ведущих европейских стран дополнительные средства для продолжения боевых действий. Однако даже самые ярые ненавистники России на Западе осознали: победить нашу страну в бою невозможно. Значительных финансовых вливаний Украине ждать не стоит. Деньги ЕС будет выделять небольшими порциями, лишь бы поддерживать вялотекущие боевые действия.

Шаманка Кажетта предсказала бунт на Украине и место, куда сбежит от него Зеленский В обозримом будущем Незалежная столкнётся с событиями, которые изменят всё.
Изображение от photoangel на Freepik

Шаманка отмечает, что в обозримом будущем на Украину обрушатся судьбоносные потрясения. И они ещё больше усугубят положение в стране:

— Я вижу, что в конце этого года – начале следующего начнется какой-то страшный бунт, начнут происходить серьезные разборки: что-то наподобие мини-революция, — продолжает Кажетта. – Предпосылки к этому уже сейчас можно заметить. Тамошние элиты между собой не могут найти общего языка, а разрыв между богатыми и бедными – огромный. С каждым месяцем ситуация будет только усугубляться. Грядут страшные события, которые изменят судьбу страны.

Владимира Зеленского, по словам Кажетты, в «новой Украине» уже не будет. Управлять страной «просроченному президенту» осталось совсем немного:

— Зеленский, я вижу, исчезнет, — продолжает Кажетта. – Причём это произойдет резко. Он убежит жить в другую страну. Почему-то я чувствую, что в Латинскую Америку. Ему позволят там жить.

Шаманка Кажетта предсказала бунт на Украине и место, куда сбежит от него Зеленский В обозримом будущем Незалежная столкнётся с событиями, которые изменят всё.
Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россию в свою очередь ожидает эпоха небывалого расцвета. За последние два с лишним года страна продемонстрировали всему миру, что нашу позицию невозможно игнорировать. Глобальный миропорядок немыслим без участия России, ведь только наша страна несёт человечеству подлинные ценности, без которых дальнейшее развитие цивилизации попросту недостижимо, убеждена Кажетта Ахметжанова.

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