Надежда Сысоева расплакалась в шоу «Мастер игры» на ТНТ

В эту субботу в 19:00 на ТНТ зрителей ждёт новый эпизод психологического реалити «Мастер игры» (16+), в котором Юрий Колокольников продолжит испытывать участников на прочность. Когда кажется, что худшее уже позади (в лице устрашающего Жени Ершова), Мастер подбрасывает новый поворот — и он может изменить всю расстановку сил.

В финале предыдущей серии тёмному Тимуру Батрутдинову было поручено инициировать сразу двух игроков — предложив им ультиматум: либо они примыкают к тьме, либо покидают проект. Свой выбор он делает в пользу актёра Дениса Власенко и Надежды Сысоевой.

Главная интрига выпуска — согласятся ли они изменить сторону и продолжить игру, или же уйдут, оставшись верными свету до конца.

Но не все светлые так нерешительны. Мариам Тилляева открыто попросит Тимура инициировать её, заявив, что уверена в его стратегии и готова сыграть по тёмным правилам.

Тем временем Мастер игры поручает Тёмному игроку ещё одно задание — назвать трёх светлых участников, один из которых будет устранён до голосования. Это будет первое изгнание, произошедшее ещё до начала круглого стола, и именно тёмная сторона определит, кто уйдёт навсегда.

Напряжение нарастает, эмоции берут верх. Надежда Сысоева, не справившись с переживаниями, расплачется прямо в кадре:

— Я ко всем очень привыкла! Не хочу, чтобы кто-то уходил. Хочу, чтобы добро победило зло!