Рязань космическая: отправляемся в путешествие по местам, связанным с историей космонавтики

Май — отличное время для планирования путешествий. 7info предлагает вам исследовать в Рязани и Рязанской области места, связанные с историей отечественной космонавтики. Маршрут создан по материалам проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики».

Граффити с изображением космонавта в Приокском

- Реклама -

Космическое путешествие стоит начать с улицы Октябрьской в рязанском микрорайоне Приокский. Она, по словам рязанского краеведа Игоря Канаева, могла быть названа в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина. И хотя этой инициативе не суждено было осуществиться, Приокский вполне заслуживает называться космическим районом Рязани. Самое живописное место района — Парк имени Ю.А. Гагарина. Такое название за ним прочно закрепилось после 12 апреля 1961 года. А ещё конце 60-х годов в Приокском был открыт кинотеатр «Космос». По словам старожилов, на фронтоне кинотеатра располагалось масштабное мозаичное панно, которое являлось символом прорывных достижений нашего отечества в космической отрасли. В 90-е годы кинотеатр, в котором некогда собирались сотни рязанцев для просмотра киноновинок, прекратил своё существование, а в настоящее время здание окончательно потеряло свой исторический облик. Но современное искусство восполняет допущенные «пробелы». Теперь большое красочное граффити с изображением космонавта украшает стену ДК «Приокский». Отличное место для того чтобы сделать несколько снимков на память.

Фёдоровский зал библиотеки имени Есенина

Ещё одно место, которое стоит посетить во время «космического» путешествия по Рязани — Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина. Сегодня это современное комфортное пространство для чтения, творчества и обучения. Особое место в библиотеке занимает Фёдоровский зал. Зал назван в честь «московского Сократа», русского религиозного мыслителя, философа, деятеля библиотековедения, одного из родоначальников русского космизма Федорова Николая Федоровича. Он родился в селе Ключи Сасовского района, Рязанской области.

Село Ижевское, родина философа и изобретателя Циолковского

- Реклама -

Калужане считают основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского своим, но и рязанцы по праву гордятся учёным-гением, ведь родился он именно на рязанской земле – в селе Ижевское Спасского района. Интересоваться космонавтикой и не побывать там – это всё равно, что сладкоежке отказаться от экскурсии по кондитерской фабрике.

В Ижевском обязательно стоит посетить музей Циолковского. Его залы оформлены в космическом антураже. Над головой – макет первого искусственного спутника земли, перед глазами – лунная диорама, круги на стенах напоминают иллюминаторы космического корабля. Даже свет выстроен так, что возникает ощущения внеземного присутствия. Одним словом, атмосферно. Особенно выделяется четвёртый, самый большой музейный зал, посвящённый современной космонавтике. Необычен он тем, что строился специально для размещения самого крупного музейного экспоната – спускаемого аппарата космического корабля «Союз-22», в котором вернулся на землю из своего первого полета ещё один выдающийся рязанец, уроженец села Гиблицы Касимовского района, летчик-космонавт, Дважды Герой Советского Союза Владимир Аксёнов.

В Касимове космос ближе, чем кажется

На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и её невозможно не заметить. Большими буквами на сооружении написано, что здешние места являются родиной двух Дважды Героев – Советского Союза и Социалистического труда. Такая солидная информация, конечно же, сразу вызывает уважение прибывающих сюда гостей к району, его истории и жителям. Но не каждый знает, что упомянутые на стеле Герои имеют самое непосредственное отношение к космической тематике. Речь о летчике-космонавте Владимире Викторовиче Аксенове и ракетостроителе Владимире Федоровиче Уткине.

Подробнее узнать о памятных местах Касимовского района, связанных с историей отечественной космонавтики, вы можете в нашем большом материале. Кстати, если вы проездом в Касимове, и у вас в запасе всего несколько часов, можно обратить внимание на огромное граффити площадью примерно 100 квадратных метров с изображением конструктора на стене местного дворца культуры, что в двух шагах от школы №2. В рамках регионального проекта «Рисунки Победы» молодые тульские художники нанесли портрет Владимира Фёдоровича Уткина на неприметную стену, и она сразу, что называется, заиграла, став ярким, привлекающим внимание акцентом на улице Уткина. Отличное место, где можно сделать фото, не так ли?