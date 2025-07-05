Берлин стремится обеспечить Киев дополнительными Patriot

Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет активные переговоры с Вашингтоном о передаче Украине еще двух зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти усилия направлены на укрепление противовоздушной обороны Киева на фоне обострения ситуации, пишет «Царьград».

Германия уже предоставила Вооруженным силам Украины три комплекса Patriot из собственных запасов, что составляет четверть от общего количества систем в стране. По данным агентства Bloomberg, вклад Германии в украинскую ПВО превышает американские поставки.

В связи с участившимися атаками со стороны России, канцлер Мерц инициировал диалог с Вашингтоном. Предложение о передаче двух дополнительных комплексов Patriot и необходимых ракет-перехватчиков было озвучено несколько недель назад.

Окончательное решение по этому вопросу теперь зависит от главы Министерства обороны США Пита Хегсета. Ожидается, что данная тема станет одной из ключевых во время предстоящего визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон, запланированного на 14-15 июля.

Ранее сообщалось о приостановке поставок вооружений из США. По информации СМИ, после разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, позиция Вашингтона изменилась. Трамп теперь считает, что комплексы Patriot необходимы Украине для обеспечения защиты.