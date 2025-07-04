Рязанцы услышали громкие хлопки днём 4 июля

Около 16:35 в Рязани прозвучало несколько громких хлопков. Об этом сообщают пользователи соцсетей в местных пабликах.
Жители города пишут, что слышали несколько взрывных звуков
Официальная информация о каких-либо происшествиях или о работе ПВО пока не поступала. Подробности уточняются.
Напомним, ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам, оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой».
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