Рязанцы услышали громкие хлопки днём 4 июля

Около 16:35 в Рязани прозвучало несколько громких хлопков. Об этом сообщают пользователи соцсетей в местных пабликах.

Жители города пишут, что слышали несколько взрывных звуков

Официальная информация о каких-либо происшествиях или о работе ПВО пока не поступала. Подробности уточняются.

Напомним, ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие, не подходите к окнам, оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой».