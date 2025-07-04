Днём 4 июля в Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщения от РСЧС жители региона получили в 15:09.

Экстренные службы предупреждают, что угроза распространяет как на Рязань, так и на другие населённые пункты региона. Рязанцев просят не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

В случае каких-либо происшествий оперативные службы можно вызвать по телефону 112. Напомним, что это не первая угроза атаки БПЛА, объявленная в Рязанской области 4 июля. Предупреждения рязанцам рассылали также ночью.