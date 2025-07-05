Депутат Иванов: Русский язык нужно очищать от англицизмов, чтобы защитить суверенитет

Русский язык нужно очищать от англицизмов, таких как «апдейт», «брифинг» и «тайминг», заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, от этого зависит суверенитет России.

Сегодня в бизнес-среде, официальных документах и в государственных структурах широко используется заимствованная иностранная лексика: «эйчары», «тайминги», «брифы». Иногда создаётся впечатление, что некоторые чиновники и предприниматели стесняются говорить по-русски.

«Зачем называть специалиста по кадрам “эйчаром”, если есть хорошее русское слово “кадровик”? Зачем говорить “брифинг”, если можно сказать “совещание”?» — отметил Иванов.

Он считает, что необходимо разработать рекомендации для госорганов и бизнеса по использованию русскоязычных аналогов иностранных терминов. Также Иванов предложил ввести систему поощрений для компаний, которые сознательно отказываются от англицизмов в документах и деловой коммуникации.

Особое внимание, по мнению Иванова, следует уделить пресс-службам и средствам массовой информации.

«Читаешь некоторые пресс-релизы — и удивляешься: везде “дедлайны”, “апдейты” и “контенты”. Защита языка — это не просто борьба за слова, это защита нашей культуры и суверенитета», — подытожил он.