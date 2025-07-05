В Рязани задержан рецидивист, угрожавший соседу автоматом в подъезде

В Рязани полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который угрожал соседу расправой с применением предмета, внешне напоминающего автомат Калашникова. Инцидент произошёл в подъезде жилого дома на улице Бирюзова.

По данным МВД, в полицию обратился 55-летний житель Рязани. Он сообщил, что, возвращаясь домой, на своём этаже столкнулся с нетрезвым соседом, который держал в руках автомат, и пригрозил его убить. Мужчина смог скрыться в квартире и вызвал полицию.

На вызов немедленно прибыли сотрудники отдела МВД по Московскому району. Полицейские опросили потерпевшего и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель того же дома, ранее судимый за кражу и насильственные действия сексуального характера.

Правоохранители выяснили, что после конфликта подозреваемый вернулся к себе в квартиру. Полицейские разработали план и, используя тактические приёмы, выманили мужчину в общий коридор. Он был задержан без применения силы.

По предварительным данным, накануне происшествия потерпевший сделал замечание группе подростков, собиравшихся в подъезде. Один из них сообщил об этом 36-летнему соседу. После употребления алкоголя мужчина решил «разобраться» с заявителем.

Он взял пневматический страйкбольный автомат, выполненный в форме боевого оружия, и вышел на этаж, где проживает 55-летний сосед. Встретив мужчину у лифта, он начал угрожать ему убийством. Потерпевший сумел укрыться в квартире и немедленно сообщил о происходящем в полицию.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Ведётся расследование.