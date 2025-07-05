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Новости России

Киберэксперт рассказал, какие фразы могут использовать мошенники для кражи денег

Алексей Самохин
Freepik AI

Заместитель директора Научно-образовательного центра Федеральной налоговой службы и МГТУ имени Баумана Алексей Ершов сообщил RT, какие слова и данные представляют наибольшую угрозу при разговоре с телефонными мошенниками. По его словам, именно неосторожность в общении становится причиной утечек и последующих хищений средств.

Наибольшую опасность, по словам эксперта, представляют коды из СМС и уведомлений банков. Эти цифровые комбинации служат прямыми ключами к финансовым операциям и открывают доступ к счёту.

Кроме того, Ершов предостерёг от передачи паспортных данных, номера СНИЛС, ИНН, сведений о банковских картах, включая CVV-коды, а также любых паролей. Он отметил, что такие действия нередко приводят не только к потере денег, но и могут использоваться в схемах шантажа.

Даже простое «да» может быть опасным

Ершов уточнил, что мошенники нередко записывают телефонные разговоры и используют отдельные фразы для подтверждения транзакций или оформления услуг. Он подчеркнул: формулировки вроде «верно», «подтверждаю», «согласен» или «переведите» дают преступникам ложную уверенность и могут быть использованы при подделке диалога.

При этом одно лишь слово «да», по словам эксперта, не имеет юридической силы. Однако при совокупности других данных, записей и сценариев общения оно может сыграть роль в мошеннической схеме.

Дипфейк голоса: технология становится доступнее

Киберэксперт также обратил внимание на развитие технологий создания дипфейков — в том числе голосовых. По его оценке, для создания упрощённой копии речи достаточно от трёх до пяти минут записи. Для более реалистичных фальсификаций требуется от 15 до 30 минут аудиоматериала. В случае видео эта цифра значительно выше.

Созданные таким образом фальшивые голосовые сообщения могут использоваться для обмана близких жертвы или сотрудников служб поддержки банков.

Рекомендации: как защититься

Ершов посоветовал гражданам сохранять бдительность и при подозрительных звонках сразу завершать разговор. Он подчеркнул, что не следует передавать никакую личную информацию, даже если звонящий представляется сотрудником известной организации.

Все данные следует проверять только через официальные приложения банков или при личном обращении в офис. Эксперт напомнил: настоящие представители госорганов не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.

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