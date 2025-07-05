Скончался участник соревнований по триатлону в Москве

Федерация триатлона России выразила соболезнования в связи со смертью российского спортсмена Владимира Порфирова из Наро-Фоминска. Инцидент произошел 5 июля во время заплыва на дистанции в 1 милю (SWIMSTAR 1 MILE) в рамках соревнований «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА КРЫЛАТСКОЕ».

Во время заплыва Владимир Порфиров потерял сознание и начал тонуть. Дежуривший неподалеку спасатель на сапборде оперативно заметил спортсмена и доставил его на берег. Там уже ждали врачи, которые незамедлительно приступили к реанимационным действиям. Несмотря на все усилия медицинского персонала, спасти жизнь спортсмена не удалось.

Владимир Порфиров был опытным пловцом и участвовал в подобных соревнованиях более 10 лет. Точные причины его гибели будут установлены позднее по результатам расследования.

Федерация триатлона России заявила о намерении оказать всестороннюю поддержку семье погибшего спортсмена.