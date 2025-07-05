Два сотрудника Госавтоинспекции пострадали в ДТП в Рязани

В результате ДТП на улице Циолковского в Рязани пострадали два сотрудника Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария случилась в субботу, 5 июля, в 19:25 около дома №23. По предварительным данным, 28-летний рязанец, управлявший автомобилем «Киа Рио», столкнулся с двигающимся с включенными проблесковыми маяками патрульным автомобилем ГАИ.

Пострадавшим правоохранителям потребовалась помощь медиков.

По факту аварии проводится проверка.