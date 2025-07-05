Губернатор Рязанской области Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА 

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ночную атаку украинских беспилотников. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале:
Ночью украинский режим предпринял очередную безрезультативную воздушную атаку на регион. Сбито два БПЛА.
В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
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