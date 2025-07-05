Ночью в Рязанской области сбиты два украинских беспилотника

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны на территории Рязанской области в ночь с 4 на 5 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.
По официальным данным, в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы страны.
Под атакой оказались 15 областей России.
Наибольшее количество дронов было сбито над:
Воронежской областью — 34 БПЛА,
Брянской — 11,
Белгородской и Саратовской — по 9,
Новгородской — 8,
Курской — 6.
Кроме того, по три дрона сбиты над Ленинградской и Орловской областями, по два — над Ростовской, Смоленской, Чувашской и Рязанской областями, по одному — в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.
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