Ночью в Рязанской области сбиты два украинских беспилотника

Два беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны на территории Рязанской области в ночь с 4 на 5 июля. Об этом сообщили в Минобороны России.

По официальным данным, в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских БПЛА, атаковавших различные регионы страны.

Под атакой оказались 15 областей России.

Наибольшее количество дронов было сбито над:

Воронежской областью — 34 БПЛА,

Брянской — 11,

Белгородской и Саратовской — по 9,

Новгородской — 8,

Курской — 6.

Кроме того, по три дрона сбиты над Ленинградской и Орловской областями, по два — над Ростовской, Смоленской, Чувашской и Рязанской областями, по одному — в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.