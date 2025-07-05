В Подмосковье мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство 9-летнего ребёнка

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Инцидент произошёл 4 июля 2025 года во дворе жилого дома. Мужчина напал с ножом на 9-летнего мальчика и ударил его в шею. Ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего. Расследованием занимается следственный отдел по городу Сергиев-Посад Главного следственного управления СК России по Московской области.

По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, 34 лет. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам «в» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство о его аресте.

На месте происшествия проведён осмотр. Изъяты орудие преступления и иные вещественные доказательства. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую, молекулярно-генетическую и биологическую.

Следствие признало потерпевшей мать пострадавшего мальчика. С её участием проведён допрос. В рамках дела продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.