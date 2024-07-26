Команда из Рязани стала шестой на I Всероссийском профсоюзном турслете «Потому чТо мы Вместе»

Команда из Рязани заняла шестое место на I Всероссийском профсоюзном турслёте «Потому чТо мы Вместе».

Состязания прошли в населённом пункте Большое Голоустное Иркутской области на берегу озера Байкал. На первый турслёт такого уровня приехали свыше 250 участников из различных регионов России: Екатеринбурга и Москвы, Архангельской, Воронежской, Иркутской, Курской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тверской, Челябинской областей, Забайкальского и Красноярского краев, республик Коми, Татарстана, Башкортостана. Рязанскую область представляла команда Ново-Рязанской ТЭЦ.

В составе команды не профессиональные спортсмены, но люди, регулярно занимающиеся туризмом. Рязанцы сплавляются по рекам, ходят в горы. В частности, во время подготовки к турслёту, они ездили в Приэльбрусье, где совершили восхождение на перевал ВЦСПС (Всесоюзный центральный союз профессиональных союзов).

Во время представления команды, выступавшей под названием «За любой хипиш», на творческом конкурсе рязанцы подарили участникам снег с Приэльбрусья, правда, в другом агрегатном состоянии. Шутка зашла, так же как и частушки, стих Сергея Есенина, и другие номера команды. Да и сочинённый гимн с видеорядом пришёлся по душе. Неслучайно, жюри присудило рязанцам третье место. Ну, а для участников из Рязани ещё более ценной стала реакция на их выступление коллег-туристов.

Ещё более успешно выступили рязанцы в спортивном ориентировании. Ангелина Сосницкая стала первой из всех участников, а рязанская команда заняла на этом этапе итоговое второе место.

Нескольких секунд рязанцам не хватило до призового места на водном этапе. Команда прошла дистанцию быстро, но получила штрафные баллы и стала четвёртой.

А вот четвёртое место в конкурсе «Экология бивуака» оказалось неожиданным. Чем только соперники ни украшали свои лагеря: плакатами, фотографиями, чучелами и другой ерундой, высаживали цветы, ограждали их лентами. Рязанцы, как настоящие туристы просто содержали свой лагерь в чистоте, украсили его флагами, побывавшими на Эльбрусе и в других достопримечательных местах России, а еще тельняшками. Наверное, фишкой стала специально изготовленная растяжка с названием турслёта. И это судьи оценили.

С туристической полосой препятствий нашей команде не повезло. На одном из этапов запуталась верёвка, и драгоценное время было упущено. Спортивным туризмом практически никто из рязанской дружины ранее не занимался. До поездки на Байкал было проведено всего пару тренировок. Этого хватило, чтобы освоить элементы, но скорость прохождения трассы оставляла желать лучшего.

Последним этапом соревнования был туристический поход, к началу которого был практически известен расклад итогового протокола. Команда прошла его спокойно, без грубых ошибок, показав лучшее время на этапе «качели-бревно», заработала дополнительные баллы в «фотоселфи» и уложилась в контрольное время.

Рязанцы полны решимости, готовы тренироваться и обязательно подтянут свои слабые элементы к следующему туристическому слёту.

Победителем турслёта в общем зачёте стала команда из города Братска «Илимпийцы», на втором месте «Хвоя» из Усть-Илимска, «бронза» досталась сборной из Уфы «Медицинский десант».

Команда Ново-Рязанской ТЭЦ представляла «Всероссийский электропрофсоюз» (ВЭП), как и несколько других коллективов.

Неофициальный зачет «Всероссийского Электропрофсоюза»

Ново-Рязанская ТЭЦ г. Рязань Иркутскэнергосбыт г. Иркутск Красноярская краевая организация г. Красноярск Забайкальская краевая организация г. Чита Сборная Центрального федерального округа.

После турслёта рязанцы ещё неделю находились в Иркутской области. Сначала прямо из Голоустного на катере отправились на остров Ольхон, где познакомились с природой и достопримечательностями Байкала, а затем на машине, через знаменитую паромную переправу «Ольхонские ворота» переехали в Иркутск.

Впечатлениями от поездки поделился руководитель рязанской команды Алексей Бушев:

Председатель Рязанского областного объединения ВЭП Александр Ильич Семёнов, зная, что у нас на предприятии на протяжении многих лет проводятся туристические слёты, предложил принять участие в мероприятии. Председатель совета директоров Ново-Рязанской ТЭЦ Анатолий Зарибзянович Шестаков идею поддержал и предложил приурочить выступление к 65-летию станции. Рязанский филиал обеспечил необходимой экипировкой, а наша команда на протяжении двух месяцев вела подготовку к такому знаковому для всех профсоюзов событию.

Считаю наше выступление успешным, ведь с некоторыми вещами нам пришлось столкнуться впервые, да и уровень участников был достаточно высок. Ну, а главным итогом поездки считаю неоценимый обмен опытом, как в сфере профсоюзной деятельности, так и в сфере физической культуры. Девиз турслета «Потому чТо мы Вместе» оправдал себя на все 100%, а мы как всегда будем готовы «За любой хипиш».