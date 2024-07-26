В Рязанской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В этом году работы проводятся на 46 объектах. В разных районах приводят в порядок мосты (13 объектов), ремонтируют участки дорог (29 участков), наносят разметку и шумовые полосы, устанавливают барьерные ограждения (4 объекта безопасности дорожного движения).

По проекту БКД уже завершены ремонт участка дороги Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, отремонтирован мост через реку Кудесна в Михайловском районе, сделаны объекты безопасности дорожного движения (разметка, шумовые полосы, барьерные ограждения).

По словам Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина, отдельное внимание в нацпроекте уделяется обновлению улично-дорожной сети. В этом году планируется обновить свыше 3,5 тыс. км дорог в 105 крупнейших городских агломерациях.

«Безопасная и качественная дорожная инфраструктура – это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов – один из критериев, по которому создаётся общее впечатление о городе. В целом к концу 2024 года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%», – сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.