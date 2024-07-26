Ушла из жизни поэтесса и активистка из Рязани Нина Молокова

На 84-м году жизни скончалась известная общественная деятельница и поэтесса Нина Молокова, о чем сообщил мэр Поронайска Антон Карпуков.

Нина Александровна родилась 16 апреля 1941 года в Рязани, а в Поронайске, на Сахалине, она проживала с 1974 года. Долгие годы работала на станции «Орбита». Много жителей Поронайска знали Нину как активного участника местной пенсионной организации. Ее главное увлечение – поэзия. Стихи Нины Молоковой неоднократно публиковались в местных газетах.

В 2021 году она выпустила сборник своих произведений под названием «Я благодарна вам, стихи…», в котором отражены её чувства к природе Сахалина и любовь к Поронайску.

Антон Карпуков выразил свои искренние соболезнования семье и близким Нины Александровны, отметив её вклад в культурную жизнь региона.