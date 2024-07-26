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Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 

Автор: 7info7

Опубликовано

В эти выходные рязанцев и гостей нашего замечательного города ждут фестивали и мероприятия для аудитории любого возраста и с любыми увлечениями. Приобщаться к общей радости можно по-разному. Например, гоняя по полю мяч или слушая лекцию от мастеров традиционных искусств. 7info рассказывает, куда обязательно стоит сходить и чем заняться.

27 июля, суббота

Второй день международного фестиваля кузнецов «Секреты средневековых мастеров» (0+) пройдет на Рязанской ВДНХ. В программе предусмотрено множество мастер-классов на вышеуказанную тему, а также самое настоящее пиротехническое мотошоу и концерт группы «TRITIA» – хедлайнера фестиваля. 

С 12:00 до 22:00 – функционирует выставка музея «Железное царство», работает кузнечная площадка и маркет ремесленных изделий и кузнечного дела. 

17:00 – 20:00 – мастер-класс по изготовлению брелока из кожи (12+) и мастер-класс по созданию плетённого браслета из кожи (16+)

20:00 – 21:00 – концерт группы TRITIA (16+)

21:00 – 22:00 – огненное шоу, пиротехническое мотошоу «Мертвая петля».

Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 

Если вам больше по душе поэзия, нежели ремесла, самое время поехать в Константиново на день рождения музея-заповедника С.А. Есенина! (0+)

12:00 – 13:30 – концерт ансамбля «Радуница» (6+)

12:15 – 13:00 – концерт квинтета «ACCORD» 

13:30 – 14:30 – концерт волынщиков Москвы

15:00 – 16:00 – иммерсивный концерт-лекция «Музыка, рассказанная ветром» 

13:00 – 20:00 – работа выставок 

12:00 – 13:30 – литературные чтения с актерами театра «Переход» 

12:00 – 16:00 – активности на зелёной площадке, мастер-классы и игра в крокет.

Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 

Также в этот день начинается фестиваль футбольных активностей ПФК ЦСКА.

Турнир для участников 2011-2012 годов рождения пройдет в футбольном манеже (Парковый проспект, 2). Места для зрителей ограничены.

28 июля, воскресенье 

Футбольный фестиваль продолжится развлекательной программой под эгидой «Все сюда!» (0+)

С 13:00 до 15:00 – уникальная возможность встретиться с именитым футболистом, трехкратным чемпионом России Аланом Дзагоевым в рамках автограф-сессии.

Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 

Помимо этого на Лыбедском бульваре: 

11:00 – 12:00 – встреча скейтбордистов на лектории «Движения первых»

11:00 – 15:00 и 15:00 – 16:30 – танцевальный джем на площадке под мостом

11:30 – 17:00 – работа маркета локальных брендов, гастрономических точек и интерактивных площадок в Зеленой зоне

12:00 – 13:00 – выступление чемпионов России по скейтбордингу и показ спортивной моды на Скейт-плазе 

13:30 – 16:30 – экстрим контест соревнования там же

17:00 – 18:00 – концертная программа и награждение на главной сцене перед стадионом 

18:00 – 19:00 – выступление хедлайнеров фестиваля Filatov & Karas 

19:00 – 20:00 – выступление хедлайнеров DJ проект S-BROTHER-S 

Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 
Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 
Футбол, музыка и древние ремесла! Афиша мероприятий Рязани на 27-28 июля 

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