Заезд на газоны и парковка на клумбах обошёлся рязанцам в 1,4 миллиона рублей

С начала года в Рязани к административной ответственности привлечено 1315 нарушителей за заезд на газоны и парковку на участках с зелеными насаждениями. Штрафы, выплаченные нарушителями, составили 1,414 млн рублей, сообщается на сайте администрации.

Запрет на заезд на газоны и парковку на зеленых участках установлен Правилами благоустройства территорий и городских округов. Запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках. Запрещается заезжать и ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах, лошадях на газоны и цветники, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Административные комиссии продолжают работу по контролю за соблюдением Правил благоустройства. Нарушителей ждут штрафы, возможно, их ТС будут эвакуированы.

Важно помнить, что зеленые насаждения выполняют важную роль в экологии города и требуют заботы и защиты.