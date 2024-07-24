Улица Полетаева в Рязани: от места памяти доблестного героя до самых массовых драк молодёжи шестидесятых

Нынешнее название своё эта улица Рязани получила в честь национального героя Италии, Героя Советского Союза Фёдора Андриановича Полетаева (1909 – 1945), со дня рождения которого 14 мая этого года исполнилось 115 лет. За время своего существования эта городская магистраль познала как славные, так и нелицеприятные эпизоды своей истории. О них 7info рассказал краевед Евгений Данилин.

Элементы памяти

С 1999 по 2010 годы к 14 мая, – дню рождения Фёдора Андриановича Полетаева, самого известного рязанского героя Великой Отечественной войны, был приурочен праздник названной в его честь улицы. Начинался он, как правило, с осмотра экспонатов музея русско-итальянского героя в школе-интер­нате № 1. Далее все желающие направ­лялись в сторону перекрёстка с улицей Гагарина. Причём шествие возглавляли учащиеся интерната. У памятника от­важному земляку проводился митинг: ветераны давали напутствия молодым, ко­торые, по замыслу организаторов этого мероприятия (энтузиастов-общественников), должны были вдохновляться подвигами предков.

Сейчас, насколько мне известно, даже у самых рьяных энтузиастов улицы Полетаева первоочередными стали иные жизненные заботы. А потому претендовавший на традиционность праздник улицы, если не ошибаюсь, «приказал долго жить». Хотя и успел он стать ярким элементом рязанской истории.

Улица имени нашего отважного зем­ляка существует с конца тридцатых го­дов прошлого столетия, когда она име­новалась 6-й Линией. В то время на ней появились первые деревянные дома ба­рачного типа. По решению Рязанского горисполкома от 11 февраля 1963 года эта городская магистраль была названа именем Фёдора Полетаева. В 1970-м в честь героя вознёсся гранитный поста­мент, известный сейчас каждому рязанцу. Но памятники, как известно, могут быть не только рукотворными.

Среди берёз

Живший около памятника Полетаеву известный поэт Евгений Маркин самым замечательным местом улицы считал берёзовую рощицу. Вот что он писал по этому поводу:

«Каким чудом занесло сюда, в гулкий каменный мешок, в царство цемента, же­леза и асфальта хоровод этих хрупких, девственно первозданных существ, сим­волизирующих собой нежную и печаль­ную красоту неоглядных российских раз­долий? Кто тот мудрец, который, вычер­чивая на ватмане план микрорайона, не отдал самое красное место под очеред­ной шлакоблочный корпус, а сохранил в неприкосновенности, как бы напоми­ная тем самым, что новая Рязань – это не только крупный промышленный центр, но и «страна берёзового ситца».

«Мудрец» в данном случае сложил­ся из двух ответственных лиц – тогдаш­них городских архитекторов Рязани Владими­ра Сытых и Николая Истомина. Они же выбрали и место для памятника герою посреди берёз. В своё время на улице Полетае­ва жила семья героя – вдова, сын, дочь, внук, невестка. Об этом знали почти все тогдашние жители, чем особо гордились.

А вот какие по-своему поэтические слова в адрес родной улицы произнёс в середине 1960-х годов Михаил Амелин – бригадир маляров треста «Рязаньжилстрой» (на улице Полетаева возводила здания именно эта организация):

«Ровными шеренгами замерли в строю красавцы-дома. Приветли­во поблёскивают стёкла окон. Летом в них заглядывают молодые деревья, что-то нашёптывая широкими, отливаю­щими изумрудом листьями. О чём они рассказывают? Возможно, о том, что не так давно здесь было поле, на котором выращи­вали картофель. А теперь вырос чудес­ный посёлок, где живут многие тысячи замечательных людей, своим трудом украшающих землю».

Люди здесь действительно жили неординарные, сделавшие родную улицу знаменитой не только трудом. В пяти­десятые – начале шестидесятых годов район 6-й Линии «прославился» самыми массовыми в Рязани драками.

«Боевая» молодость

Первые каменные дома на нынеш­ней улице Полетаева (№ 1, 3, 5) построил для своих работников в 1953 году ком­бинат химического волокна. Тогда же, после известной амнистии, вышли на волю несколько сот рязанских уголов­ников, непроизвольно внеся в мир зако­нопослушных граждан блатные обычаи. Местом для разборок рязанская шпана выбрала окраину Рюминой рощи…

Очевидцы событий рассказывали мне, что молодёжь застраивающейся тогда Горрощи враждовала с «низами» – райо­ном Торгового городка с примыкающи­ми к нему улицами. Иногда с обеих сто­рон собиралось более двухсот человек, и драки велись нешуточные. В ход шли кастеты, молотки, металлические цепи и прутья. Но всё-таки при всей жестокости происходящего тогда дейс­твовал ещё закон «лежачего не бить».

– Из-за чего же вы дрались? – спросил я одного из участников тех событий.

– Да не из-за чего, – откровенно ответил пожилой человек с перебитым носом, – просто молодыми были.

Приобретшие боевой опыт подрост­ки верховодили на своей улице, и часто стычки между мелкими группировками возникали спонтанно. Происходящее, ес­тественно, не могло не беспокоить влас­ти и тех, кто обязан по долгу службы се­ять «разумное, доброе, вечное».

В качестве силы, способной проти­востоять хулиганам, решили исполь­зовать созданные по указанию влас­тей ОКО – особые комсомольские от­ряды. Преуспели в этом студенты ра­диотехнического института, жившие в общежитии на той же улице. Не раз им приходилось задерживать наруши­телей общественного порядка и сда­вать их в милицию. Но следует отметить, что противоборствующая сторона считала особой доблестью «поквитаться с окошниками». И случаи нападения на группы комсомольцев с красными повязками на рукавах тоже бывали.

Но всё это – уже в прошлом. Исторически поменялись на улице Полетаева, как и во всём нашем обществе, не только времена, но и нравы.

Автор – Евгений Данилин