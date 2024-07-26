В Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области почтили память детей-жертв войны в Донбассе

26 июля в преддверии Дня памяти детей-жертв войны в Донбассе в Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области прошло памятное мероприятие, участниками которого стали активисты лагеря «Пламенный» и сотрудники Штаба.

27 июля 2014 года в ходе обстрела украинскими вооруженными силами улиц Горловки погибло 22 мирных жителя, четверо их них – дети. В 2022 году указом главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным для увековечения памяти о детях, погибших под огнем вооруженных формирований Украины, 27 июля было объявлено Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм Андрея Медведева «Донбасс» о специальной военной операции России, направленной на то, чтобы защитить жителей Донбасса и пресечь бойню, устроенную Украиной. Кино рассказывает о причинах и следствиях тех процессов, которые происходят на Украине с первых дней независимости. Зрители увидели истории ополченцев, которые с 2014 года защищают свою малую родину, свои семьи, родных и близких. Судьбы героев Донбасса, живых и погибших.

– Важно знать и помнить о том, что происходит на Донбассе. Это история, которая создается именно сейчас. В силах нашего поколения сделать так, чтобы такого больше никогда не повторилось в будущем, – подчеркнул активист лагеря «Пламенный» Александр Иванников.

Завершилась встреча символическим запуском белых «небесных» фонариков в память о погибших детях-жертвах войны в Донбассе.