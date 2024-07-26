Пятница, 26 июля, 2024

Звёзды попытаются переманить на свою сторону участников из народной команды в новом выпуске «Выжить в Дубае»

Автор: 7info7

Опубликовано

Уже в это воскресенье в 18:30 зрителей ТНТ ждет свежий эпизод приключенческого реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). Приближается объединение двух команд, а значит хитроумных интриг становится только больше. 

После того как в предыдущем выпуске звёздную команду покинула Оксана Самойлова, у знаменитостей появилось немало поводов для беспокойства. Во-первых, их осталось всего четверо, в то время как у «народников» почти «полный комплект» – семь человек. Во-вторых, Сашу Стоуна, Надежду Сысоеву и Торнике Квитатиани волнует, как на отсутствие Оксаны отреагирует Джиган?! Захочет ли он бороться до конца после ухода супруги?! Кроме того, оказавшихся в меньшинстве звёзд нервирует скорое объединение команд – участники из народной команды могут попросту «съесть» их количеством. 

Тем временем, в лагере соперников тоже не всё спокойно, ведь в команде появились коалиции. А борьба за еду в испытании даже может обернуться личной конкуренцией двух участников. Знаменитости попытаются внести еще больший разлад, поэтому, когда у них появится возможность пригласить пару «народников» на ужин, они постараются завербовать их в союзники.

«После завтрашнего малого испытания будет понятно, что когда соединятся команды, нас «загасят», если мы не возьмем одного – двоих человек из вашей команды. Также они и вас «загасят», и останется та коалиция. Ты мне вообще не нравишься, но мы должны сотрудничать. Это просто тактика», – скажет Торнике Квитатиани одному из соперников. 

Согласятся ли на заманчивое предложение «народники»? И к чему приведут звёздные интриги? 

Чтобы это узнать, смотрите шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ 

в это воскресенье, 28 июля, в 18:30.   

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