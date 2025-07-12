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Культура и события

У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр

Алексей Самохин

Продолжаются работы по благоустройству территории у Рязанского театра кукол. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

11 июля представители власти и городской администрации оценили ход благоустройства территории перед входом в здание. В осмотре приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Антон Астафьев, министр культуры Рязанской области Елена Рохлина, первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, депутаты Тарас Ставер и Александр Сидоров, а также председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры РГД Сергей Дейнего и представители подрядной организации.

Проект реализуется при поддержке губернатора Рязанской области Павла Малкова и правительства региона. Он предусматривает полное обновление облика и функционального назначения пространства у театра.

Ключевые элементы проекта:

  • строительство новой сценической площадки — амфитеатра, где будут проходить театральные постановки, мастер-классы и другие культурные мероприятия;
  • замена устаревших элементов: парапетов, бордюров, ступеней;
  • установка малых архитектурных форм и камер видеонаблюдения;
  • обновление системы освещения;
  • озеленение территории;
  • вырубка пяти аварийных елей.

Центральным элементом станет новый сквер с вечнозелёными и цветущими деревьями: соснами, липами, берёзами, сиренью, калиной и боярышником. Особое внимание уделено созданию современной детской игровой зоны: планируется установка большого комплекса и скульптурных композиций, открытых для всех желающих.

У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города.
У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города.
У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города.
У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города.
У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города.
У театра кукол в Рязани появятся сквер с вечнозелёными деревьями и амфитеатр Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города.

Общая стоимость проекта составляет 120 млн рублей. Работы ведутся по графику и должны быть завершены к Дню города. Новая площадка станет одной из главных локаций юбилейного XX Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины-2025», который состоится в сентябре.

Интерактивная карта благоустройства

В Рязани запущена интерактивная карта, где жители могут в режиме реального времени отслеживать ход благоустройства городских территорий. На карте уже представлены 150 объектов — от капитального строительства до проектов по поддержке местных инициатив. Их количество будет увеличиваться.Перейти к карте можно по ссылке: np.er62.ru

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