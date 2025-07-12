Шаманка Кажетта назвала самые благоприятные и самые опасные даты июля

Июль 2025 года — не просто середина лета, а настоящий астрологический коктейль. Звезды подготовили месяц контрастов: от ярких вспышек удачи до неожиданных испытаний. О самых благоприятных и неблагоприятных днях второго месяца лета «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.
Главные астрологические события месяца
- С 25 по 31 июля — период растущей Луны, который благоприятствует развитию и новым начинаниям. Это время, когда идеи могут прорасти и дать плоды.
- С 11 по 24 июля — убывающая Луна. Подходит для завершения дел, избавления от лишнего и переосмысления.
- 24 июля — новолуние во Льве. Оно принесёт заряд смелости и креативности — идеальный момент начать с чистого листа и проявить себя.
Удачные дни июля
- 15–17 июля
Хорошее время для карьерных решений. Планируйте важные проекты и переговоры, но избегайте спешки и конфликтов — звёзды поддерживают хладнокровие и рассудительность.
- 27–31 июля
Период везения и удачи. Подходит для новых начинаний, смелых шагов и интуитивных решений. Даже мелочи в эти дни могут сложиться в большой успех.
- 13–14 июля
Отличные дни для ухода за собой и бьюти-процедур. Энергия будет на подъёме, а любые усилия по заботе о себе принесут двойную пользу.
- 20–22 июля
Благоприятное время для важных разговоров, признаний и обсуждений. Диалог будет продуктивным, а слова найдут отклик.
- 28–29 июля
Настоящие дни исполнения желаний. Поверьте в чудо и не бойтесь мечтать — энергия поддерживает позитивные перемены.
Неблагоприятные даты июля
- 15 июля
Неудачное время для финансовых решений. Избегайте крупных покупок и инвестиций — в эти дни лучше не тратить больше, чем на мороженое.
- 24 июля
В день новолуния во Льве лучше замедлиться. Звезды советуют уединиться, отдохнуть, посвятить время спа-процедурам и внутреннему восстановлению.
Как использовать энергию июля
- Карьера
Июль щедр на возможности. Лучшее время для переговоров, презентаций и амбициозных шагов — середина месяца, когда Луна растёт, а звезды поддерживают активность.
- Отношения
В конце месяца романтика может заиграть новыми красками. Воспользуйтесь этим периодом для сближения и вдохновения.
- Здоровье
Идеальное время для детокса и восстановления — с 11 по 24 июля, когда убывающая Луна способствует очищению организма и избавлению от лишнего.
- Финансы
Самые удачные дни — с 27 по 31 июля. Можно планировать крупные траты и инвестиции, но действовать стоит обдуманно и без риска.