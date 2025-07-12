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Шаманка Кажетта назвала самые благоприятные и самые опасные даты июля

Алексей Самохин
Freepik AI

Июль 2025 года — не просто середина лета, а настоящий астрологический коктейль. Звезды подготовили месяц контрастов: от ярких вспышек удачи до неожиданных испытаний. О самых благоприятных и неблагоприятных днях второго месяца лета «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахмеджанова.

Главные астрологические события месяца

  • С 25 по 31 июля — период растущей Луны, который благоприятствует развитию и новым начинаниям. Это время, когда идеи могут прорасти и дать плоды.
  • С 11 по 24 июля — убывающая Луна. Подходит для завершения дел, избавления от лишнего и переосмысления.
  • 24 июля — новолуние во Льве. Оно принесёт заряд смелости и креативности — идеальный момент начать с чистого листа и проявить себя.

Удачные дни июля

  • 15–17 июля
     Хорошее время для карьерных решений. Планируйте важные проекты и переговоры, но избегайте спешки и конфликтов — звёзды поддерживают хладнокровие и рассудительность.
  • 27–31 июля
     Период везения и удачи. Подходит для новых начинаний, смелых шагов и интуитивных решений. Даже мелочи в эти дни могут сложиться в большой успех.
  • 13–14 июля
     Отличные дни для ухода за собой и бьюти-процедур. Энергия будет на подъёме, а любые усилия по заботе о себе принесут двойную пользу.
  • 20–22 июля
     Благоприятное время для важных разговоров, признаний и обсуждений. Диалог будет продуктивным, а слова найдут отклик.
  • 28–29 июля
     Настоящие дни исполнения желаний. Поверьте в чудо и не бойтесь мечтать — энергия поддерживает позитивные перемены.

Неблагоприятные даты июля

  • 15 июля
     Неудачное время для финансовых решений. Избегайте крупных покупок и инвестиций — в эти дни лучше не тратить больше, чем на мороженое.
  • 24 июля
     В день новолуния во Льве лучше замедлиться. Звезды советуют уединиться, отдохнуть, посвятить время спа-процедурам и внутреннему восстановлению.

Как использовать энергию июля

  • Карьера
     Июль щедр на возможности. Лучшее время для переговоров, презентаций и амбициозных шагов — середина месяца, когда Луна растёт, а звезды поддерживают активность.
  • Отношения
     В конце месяца романтика может заиграть новыми красками. Воспользуйтесь этим периодом для сближения и вдохновения.
  • Здоровье
     Идеальное время для детокса и восстановления — с 11 по 24 июля, когда убывающая Луна способствует очищению организма и избавлению от лишнего.
  • Финансы
     Самые удачные дни — с 27 по 31 июля. Можно планировать крупные траты и инвестиции, но действовать стоит обдуманно и без риска.

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