ХК «Рязань-ВДВ» раскрыл план подготовки к сезону и график товарищеских игр

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» готовится к новому сезону в чемпионате ВХЛ. В группе команды ВКонтакте опубликован план подготовки.

Хоккеисты соберутся в Рязани 15 июля, затем в течение двух дней пройдут углубленное медицинское обследование. С 18 июля по 1 сентября — тренировочные сборы.

В рамках подготовки команда сыграет несколько товарищеских матчей:

7–8 августа– домашний матч против ХК «Ростов»

14 августа – домашняя игра против ХК «Норильск»

16 августа – выезд в Воронеж (ХК «Буран»)

20 августа – выезд в Нижний Новгород (ХК «Торпедо-Горький»)

22 августа – домашний матч с ХК «АКМ» (Тула)

28 августа – выезд в Воскресенск (ХК «Химик»)

30 августа – домашняя игра против ХК «АКМ» (Тула).

Тренерский состав ХК «Рязань-ВДВ»

Также сообщается, что клуб завершил формирование тренерского штаба на сезон 2025/2026.

Главный тренер — Валерий Николаевич Кулибаба. Специалист присоединился к командев течение сезона 2023-2024, в прошлом сезоне под его руководством клуб вышел в плей-офф.

Сергей Васильевич Душкин – помощник главного тренера. Опытный специалист, работавший с рядом клубов ВХЛ, в прошлом сезоне руководил МХК «Тамбов», который стал финалистом Первенства НМХЛ.

Владимир Михайлович Гапонов – тренер защитников. Бывший игрок «Трактора» и других клубов, в качестве тренера –бронзовый призер чемпионата МХЛ (2015), бронзовый призер чемпионата КХЛ (2018, 2022, 2024).

Евгений Владимирович Еграшин – тренер вратарей. Работает с командой с сезона 2022/2023.

Станислав Николаевич Колпаков – тренер по ОФП. В прошлом сезоне работал с ХК «Торос» (Нефтекамск) в ВХЛ.

Сергей Дмитриевич Ермаков– видеотренер. Ранее работал в системе ЦСКА (2021-2024, видеоанализ в ВХЛ «Звезда» и МХЛ «Красная армия»), в сезоне 2024/2025 – видеотренер в ВХЛ «Горняк-УГМК».