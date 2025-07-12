Самыми популярными именами у рязанских родителей в июне стали Василиса и Дмитрий

В июне в Рязанском перинатальном центре родились 79 малышей: 47 мальчиков и 32 девочки. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения ВКонтакте.
Среди девочек самым популярным именем стала Василиса. На втором месте — Полина.
Среди редких женских имён родители выбрали Агату, Акилину, Теону и Ярославу. Одну из девочек назвали Еленой.
Среди мальчиков лидером по популярности в июне стал Дмитрий. Второе место поделили Ярослав, Артём и Егор.
Среди редких мужских имён встречались Радион и Рафаэль. Одного из мальчиков назвали Леонидом.