В самые жаркие дни лета важно не допустить перегрева организма, который может привести к солнечному или тепловому удару. О мерах профилактики и первой помощи рассказала фельдшер Рязанской областной станции скорой помощи Ольга Базовкина.
Что такое перегрев?
Перегрев возникает, когда организм не справляется с длительным воздействием высоких температур. Солнечный и тепловой удары — это его формы.
Первые симптомы перегрева:
- холодный пот,
- бледная кожа,
- учащённый пульс,
- слабость,
- тошнота,
- головокружение и головная боль.
Также могут появиться:
- покраснение лица,
- пульсация в висках,
- потемнение в глазах.
В тяжёлых случаях возможны судороги и потеря сознания.
Кто в зоне риска?
- маленькие дети,
- беременные женщины,
- пожилые люди,
- люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Первая помощь при перегреве
- Перенесите пострадавшего в тень или прохладное помещение.
- Дайте прохладной (но не ледяной) воды.
- Освободите от лишней одежды — важен доступ воздуха к телу.
- При головной боли и высокой температуре — можно дать жаропонижающее.
- Приложите прохладные компрессы ко лбу, шее, подмышкам и паху.
- Нельзя погружать человека в холодную воду — это может вызвать рефлекторную остановку сердца. Охлаждение должно быть постепенным.
- При потере сознания или судорогах уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать западения языка и попадания рвотных масс в дыхательные пути.
- Немедленно вызовите скорую помощь.
Также важно помнить: при перегреве могут обостряться хронические заболевания. Нужно быть готовыми купировать их симптомы.
Профилактика перегрева
- Избегайте пребывания на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.
- Носите лёгкую, светлую одежду и головной убор.
- Пейте достаточно жидкости.
- Откажитесь от алкоголя — он способствует обезвоживанию.