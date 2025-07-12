В самые жаркие дни лета важно не допустить перегрева организма, который может привести к солнечному или тепловому удару. О мерах профилактики и первой помощи рассказала фельдшер Рязанской областной станции скорой помощи Ольга Базовкина.

Что такое перегрев?

Перегрев возникает, когда организм не справляется с длительным воздействием высоких температур. Солнечный и тепловой удары — это его формы.

Первые симптомы перегрева:

холодный пот,



бледная кожа,



учащённый пульс,



слабость,



тошнота,



головокружение и головная боль.



Также могут появиться:

покраснение лица,



пульсация в висках,



потемнение в глазах.



В тяжёлых случаях возможны судороги и потеря сознания.

Кто в зоне риска?

маленькие дети,



беременные женщины,



пожилые люди,



люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.



Первая помощь при перегреве

Перенесите пострадавшего в тень или прохладное помещение.



Дайте прохладной (но не ледяной) воды.



Освободите от лишней одежды — важен доступ воздуха к телу.



При головной боли и высокой температуре — можно дать жаропонижающее.



Приложите прохладные компрессы ко лбу, шее, подмышкам и паху.



Нельзя погружать человека в холодную воду — это может вызвать рефлекторную остановку сердца. Охлаждение должно быть постепенным.



погружать человека в холодную воду — это может вызвать рефлекторную остановку сердца. Охлаждение должно быть постепенным. При потере сознания или судорогах уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать западения языка и попадания рвотных масс в дыхательные пути.



Немедленно вызовите скорую помощь.



Также важно помнить: при перегреве могут обостряться хронические заболевания. Нужно быть готовыми купировать их симптомы.

Профилактика перегрева