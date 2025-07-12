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Медицина

Фельдшер скорой помощи Базовкина: При перегреве лицо краснеет, в глазах темнеет

Алексей Самохин
Ольга Базовкина, фото: vk.com/minzdravro

В самые жаркие дни лета важно не допустить перегрева организма, который может привести к солнечному или тепловому удару. О мерах профилактики и первой помощи рассказала фельдшер Рязанской областной станции скорой помощи Ольга Базовкина.

Что такое перегрев?

Перегрев возникает, когда организм не справляется с длительным воздействием высоких температур. Солнечный и тепловой удары — это его формы.

Первые симптомы перегрева:

  • холодный пот,
  • бледная кожа,
  • учащённый пульс,
  • слабость,
  • тошнота,
  • головокружение и головная боль.

Также могут появиться:

  • покраснение лица,
  • пульсация в висках,
  • потемнение в глазах.

В тяжёлых случаях возможны судороги и потеря сознания.

Кто в зоне риска?

  • маленькие дети,
  • беременные женщины,
  • пожилые люди,
  • люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Первая помощь при перегреве

  • Перенесите пострадавшего в тень или прохладное помещение.
  • Дайте прохладной (но не ледяной) воды.
  • Освободите от лишней одежды — важен доступ воздуха к телу.
  • При головной боли и высокой температуре — можно дать жаропонижающее.
  • Приложите прохладные компрессы ко лбу, шее, подмышкам и паху.
  • Нельзя погружать человека в холодную воду — это может вызвать рефлекторную остановку сердца. Охлаждение должно быть постепенным.
  • При потере сознания или судорогах уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать западения языка и попадания рвотных масс в дыхательные пути.
  • Немедленно вызовите скорую помощь.

Также важно помнить: при перегреве могут обостряться хронические заболевания. Нужно быть готовыми купировать их симптомы.

Профилактика перегрева

  • Избегайте пребывания на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.
  • Носите лёгкую, светлую одежду и головной убор.
  • Пейте достаточно жидкости.
  • Откажитесь от алкоголя — он способствует обезвоживанию.

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