Размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов увеличен в 1,5 раза

Правительство России приняло решение о повышении размера финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Выплаты будут увеличены в полтора раза.

Изменения в размере выплат:

Единовременная материальная помощь: с 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Помощь при частичной утрате имущества: с 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.

Помощь при полной утрате имущества: с 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Выплаты за легкий вред здоровью: с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Выплаты за средний или тяжкий вред здоровью: с 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.

Выплаты родственникам погибших: с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

В будущем выплаты будут ежегодно индексироваться.