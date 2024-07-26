Пятница, 26 июля, 2024

Размер помощи пострадавшим от ЧС и терактов увеличен в 1,5 раза

Автор: 7info7

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Правительство России приняло решение о повышении размера финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Выплаты будут увеличены в полтора раза.

Изменения в размере выплат:

Единовременная материальная помощь: с 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.
Помощь при частичной утрате имущества: с 50 тыс. рублей до 75 тыс. рублей.
Помощь при полной утрате имущества: с 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.
Выплаты за легкий вред здоровью: с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.
Выплаты за средний или тяжкий вред здоровью: с 400 тыс. рублей до 600 тыс. рублей.
Выплаты родственникам погибших: с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

В будущем выплаты будут ежегодно индексироваться.

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