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Среда, 12 апреля, 2023
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У школы № 16 в Рязани открыли бюст Константину Эдуардовичу Циолковскому

На главную#КартаКосмосРязань

В среду, 12 апреля, рядом со школой № 12 в Рязани состоялась торжественная церемония открытия бюста Константину Эдуардовичу Циолковскому. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

В школе более 40 лет работает Музей космонавтики, носящий имя учёного, на фасаде здания учебного заведения размещён разноцветный мурал: «Через знания к звездам!».

Автор бюста — народный художник РФ Салават Щербаков. Его установили в рамках проекта «Аллея Российской Славы»

В торжественной церемонии открытия участвовали представители министерства образования региона, облдумы, ветераны Байконура, музейные работники, краеведы, педагоги.

У школы № 16 в Рязани открыли бюст Константину Эдуардовичу Циолковскому
У школы № 16 в Рязани открыли бюст Константину Эдуардовичу Циолковскому
У школы № 16 в Рязани открыли бюст Константину Эдуардовичу Циолковскому

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