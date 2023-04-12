У школы № 16 в Рязани открыли бюст Константину Эдуардовичу Циолковскому

В среду, 12 апреля, рядом со школой № 12 в Рязани состоялась торжественная церемония открытия бюста Константину Эдуардовичу Циолковскому. Подробности сообщила пресс-служба администрации города.

В школе более 40 лет работает Музей космонавтики, носящий имя учёного, на фасаде здания учебного заведения размещён разноцветный мурал: «Через знания к звездам!».

Автор бюста — народный художник РФ Салават Щербаков. Его установили в рамках проекта «Аллея Российской Славы»

В торжественной церемонии открытия участвовали представители министерства образования региона, облдумы, ветераны Байконура, музейные работники, краеведы, педагоги.