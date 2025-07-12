Рязанский Избирком продолжает заверять списки кандидатов на выборах в облдуму

В субботу, 12 июля, состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Рязанской области.
Повестка включала обсуждение подготовки к выборам депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва и кадровые вопросы.
Заверены списки кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу от избирательных объединений:
Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Рязанского регионального отделения Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
Заверены списки кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам от «Единой России» и регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Зарегистрированы уполномоченные представители и выданы разрешения на открытие специальных избирательных счетов.