Во время недавнего выступления в бундестаге Фридрих Мерц выразил недовольство действиями России. Он назвал их угрозой и заявил, что дипломатические способы урегулирования конфликта с Россией полностью исчерпаны. Как отметили немецкие журналисты, эти высказывания задели главу МИД России Сергея Лаврова, и его ответ не заставил себя ждать. Об этом сообщает издание IT Boltwise, пишет АБН24.

«Дипломатические отношения между Германией и Россией становятся всё более напряжёнными. В центре конфликта — резкие обвинения, которые министр иностранных дел России Сергей Лавров выдвинул в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца», — пишут авторы немецкого издания.

По словам обозревателей IT Boltwise, напряжённость между странами усиливается. Недавние заявления главы российского МИД вызвали скандал в Германии. Во время визита в Куала-Лумпур Лавров резко раскритиковал попытки Мерца представить Россию как угрозу. Он назвал такую риторику «полной чушью» и отметил, что любой здравомыслящий политик должен это понимать.

«Он (Мерц) решил полностью посвятить себя милитаризации Германии за счёт собственного народа, лишь бы снова маршировать под нацистскими лозунгами», — заявил Лавров.

В Германии отметили, что реакция Москвы на заявления Мерца была крайне жёсткой. Российская сторона обвинила его в том, что он делает ставку на военные методы и тем самым всё глубже втягивает Германию в конфликт.

«Ответ Москвы на риторику Мерца был резким. Российское правительство сравнило его заявления с историческими нацистскими лозунгами и назвало их опасной формой эскалации», — пишут возмущённые немецкие журналисты.