Педиатр Чеботарева: Купание детей в фонтанах может привести к кишечным, вирусным и бактериальным инфекциям

Купание детей в фонтанах в жаркую погоду может привести к кишечным, вирусным и бактериальным инфекциям. Об этом «Абзацу» рассказала врач-педиатр Лусине Чеботарева.

По словам специалиста, лучший способ защитить ребёнка от возможных заболеваний — полностью исключить контакт с водой из фонтана. Однако если заражение всё же произошло, родителям важно следить за симптомами.

«Повышенная температура, тошнота, рвота и жидкий стул после купания в фонтане должны насторожить, — объясняет доктор. — Температуру можно сбивать в домашних условиях. Если началась рвота, нужно аккуратно поить ребёнка солевыми растворами или водой с соком — по ложечке каждые 5–10 минут. Если рвота не прекращается, ребёнок не может пить, появляются признаки обезвоживания — следует срочно обратиться к врачу. Важно помнить, что отличить инфекционную рвоту от той, что вызвана температурой или отравлением, без помощи специалиста сложно».

Также Лусине Чеботарева напомнила: пока врачи не поставили точный диагноз, ребёнку лучше избегать контактов с другими детьми и не ходить в гости. Кроме того, в некоторых случаях ребёнок может быть заразным ещё за пару дней до появления первых симптомов.

Если ребёнок чувствует себя хорошо, прогулки на свежем воздухе разрешены, но желательно без близкого общения с другими людьми.